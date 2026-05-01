La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma con las fechas de cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mayo de 2026. Además, actualizó los topes de ingresos para acceder tanto a la AUH como al SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares). El ajuste aplicado por la ANSES responde a la movilidad vigente que se actualiza por el IPC y tiene como fin destinar las prestaciones sociales a aquellos grupos familiares que se encuentran por debajo del umbral de ingresos establecido. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un aumento del 3,4% a las asignaciones familiares en mayo de 2026 lo que impactará directamente en el valor de la Asignación Universal por Hijo. El incremento se aplica según lo establecido por el Decreto 274/2024 que define una fórmula de movilidad mensual basada en la evolución del Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC. Con este mecanismo, el monto total de la asignación escala de los $ 136.666 actuales a $ 141.312 por cada hijo. Es fundamental recordar que, por sistema, ANSES no transfiere el 100% del monto de forma directa. El organismo deposita mensualmente el 80% del haber, mientras que el 20% restante se retiene como garantía del cumplimiento de los controles de salud y educación. Así quedan los números para mayo de 2026: Ese dinero acumulado lo vas a poder cobrar todo junto el año que viene, siempre y cuando presentes la Libreta AUH a tiempo- Para que te organices, revisá cuándo te toca pasar por el cajero o usar la tarjeta de débito. El cronograma se ordena por la terminación del documento: Además del haber mensual, las familias que reciben la AUH cuentan con dos apoyos extra que son vitales para la canasta básica: