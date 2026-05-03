La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este domingo tres muertes relacionadas con un posible foco de infección por hantavirus —que se transmite a través de los roedores— en un barco de crucero que salió desde Ushuaia. “La OMS fue informada de un suceso de salud pública relativo a un barco de crucero que navega por el océano Atlántico y está aportando su apoyo. A día de hoy, se ha confirmado un caso de infección por hantavirus en laboratorio, y hay otros cinco casos sospechosos. De las seis personas afectadas, tres han muerto y una está actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica”, indicó la organización a la agencia de noticias AFP. Desde el organismo señalaron que la embarcación salió desde la capital fueguina hasta Cabo Verde, un país isleño sobre el oeste africano. Asimismo, también apuntaron: “La OMS está al tanto de casos de síndrome respiratorio agudo grave en un crucero que navega por el Atlántico”, sin brindar más detalles sobre el balance de víctimas fatales. “Se están llevando a cabo investigaciones y una respuesta internacional coordinada de salud pública”, se explicitó. Por otra parte, tal como apunta la prensa extranjera, una de las víctimas fue un pasajero de 70 años; el primero en desarrollar síntomas. El hombre murió a bordo del barco y su cuerpo fue depositado en Santa Elena, un territorio británico del Atlántico Sur, explicó el portavoz sudafricano, Foster Mohale. Su esposa, de 69 años, también cayó enferma a bordo y fue evacuada a Sudáfrica. Murió en un hospital de Johannesburgo, indicó el vocero. La pareja sería de nacionalidad holandesa. Se desconocen hasta el momento datos de la tercera víctima fatal.