La Secretaría de Educación Pública (SEP) despejó una de las dudas más recurrentes entre padres de familia y estudiantes: qué ocurrirá con las clases durante los últimos viernes de cada mes. De esta manera, la dependencia confirmó que el esquema del Consejo Técnico Escolar se mantiene sin cambios, lo que impacta directamente en la asistencia de los alumnos de nivel básico. El Consejo Técnico Escolar es un espacio mensual en el que docentes y directivos analizan el avance académico de los estudiantes. Durante estas sesiones se definen estrategias para mejorar el aprendizaje. Debido a la participación obligatoria del personal educativo, las clases se suspenden para los alumnos. Esto permite que el enfoque esté completamente en la planeación escolar. La SEP destacó que estas reuniones forman parte de la estructura del sistema educativo. No son opcionales ni pueden sustituirse por otras actividades. Además, se revisan problemáticas específicas de cada plantel. Esto permite ajustar métodos de enseñanza de forma más precisa y alineada con las necesidades reales. La SEP confirmó que los últimos viernes de cada mes seguirán destinados al Consejo Técnico Escolar. Esto significa que, como hasta ahora, no habrá clases para los estudiantes en esas fechas. La medida se mantendrá vigente como parte del calendario escolar oficial. No se trata de un cambio reciente, sino de una continuidad en la organización educativa. De esta forma, los alumnos de nivel básico continuarán teniendo estos días sin clases presenciales. Mientras tanto, los docentes aprovecharán el tiempo para sus sesiones de trabajo interno. La dependencia aclaró que no habrá modificaciones en este esquema en el corto plazo. Por lo tanto, los calendarios escolares seguirán contemplando estos espacios. Para los estudiantes, la suspensión de clases el último viernes de cada mes implica una pausa regular en sus actividades escolares. Este patrón se repite a lo largo del ciclo. En el caso de los padres, es necesario anticipar estos días sin clases. Esto incluye organizar tiempos, cuidado de los menores o actividades alternativas. Desde el enfoque educativo, la SEP sostiene que el impacto es positivo a mediano plazo. Las decisiones tomadas en el Consejo Técnico buscan mejorar el rendimiento académico. Así, aunque no haya clases en esas fechas, la medida responde a una estrategia institucional. El objetivo es fortalecer la calidad educativa sin modificar el calendario ya establecido.