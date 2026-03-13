El Sindicato de Choferes de Camiones, liderado por Hugo Moyano, selló en las últimas horas un nuevo acuerdo paritario dentro de la pauta salarial promovida por el Gobierno nacional para mantener ancladas las expectativas inflacionarias. El acuerdo contempla un incremento salarial del 10,5% para el semestre comprendido entre marzo y agosto. La rúbrica de este entendimiento llega luego de semanas de marcada tensión y tras reiteradas amenazas por parte de la cúpula sindical, que en un principio había esgrimido un tono beligerante y no descartaba convocar a medidas de fuerza. Sin embargo, en un giro pragmático, la conducción del gremio optó por evitar una escalada de conflicto directo y terminó aceptando los límites trazados por las autoridades. El ajuste del 10,5% se aplicará de manera escalonada a lo largo de los seis meses de vigencia del pacto, garantizando una recomposición progresiva para los trabajadores del sector del transporte y la logística. Esta estructura de pagos resulta un factor clave para la estrategia del oficialismo, que busca impedir que los grandes saltos salariales impacten de forma brusca en los costos operativos de las empresas y terminen trasladándose a los precios de los productos en las góndolas. Desde el lado sindical, puertas adentro defendieron el arreglo bajo el argumento de que asegura un piso de ingresos previsible para los choferes en el marco de un contexto macroeconómico recesivo y por demás complejo. Si bien el porcentaje final está lejos de las exigencias de los Moyano, el entendimiento, aseguran, permite sostener la estabilidad laboral de los afiliados, manteniendo el monitoreo constante sobre la evolución del costo de vida por si resulta necesario reactivar el diálogo antes de lo previsto. El convenio contempla un aumento salarial total del 10,5% para el semestre marzo-agosto, con revisión en septiembre. El incremento se aplicará de la siguiente manera: Además, se incorpora el pago de una suma no remunerativa de $50.000 para marzo. Se pactó además un premio mensual por presentismo y puntualidad solo para las ramas Clearing y Carga Postal y Operaciones Logísticas, que comenzará a abonarse a partir de abril y podrá ser absorbido por lo que paguen las empresas. Por último, hubo una mejora en la contribución empresarial destinada a la obra social del Sindicato de Camioneros, que pasó de $22.000 a $25.000 mensuales por trabajador.