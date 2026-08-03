El Ministerio de Defensa estableció un reajuste salarial para las Fuerzas Armadas. Foto: Shutterstock.

El Gobierno de Javier Milei confirmó el pago de un bono de $ 50.000 al personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad federales.

El bono tendrá carácter excepcional, se realizará por única vez y será depositado junto con los haberes correspondientes a agosto de 2026

La medida quedó oficializada mediante los decretos 695/2026 y 696/2026 publicados este lunes en el Boletín Oficial, destinados respectivamente al personal dependiente del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Seguridad Nacional.

El texto aclara que la suma será remunerativa y no bonificable, y cada persona alcanzada podrá percibirla una sola vez.

Según lo publicado, el costo del bono será cubierto con los créditos presupuestarios asignados a cada una de las jurisdicciones involucradas dentro del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.

El texto fundamentó la medida en la necesidad de adecuar los ingresos del personal a fin de mantener los estándares adquisitivos de sus remuneraciones, en función de las responsabilidades y la dedicación que exigen sus funciones.

Confirman el pago de un bono para las Fuerzas Armadas y de seguridad federal: a quiénes alcanza

El decreto correspondiente al área de Defensa alcanza al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas.

También incluye al personal activo de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad que cumple funciones en Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el segundo decreto alcanza al personal con estado militar de gendarme en actividad de la Gendarmería Nacional y a quienes se encuentran comprendidos dentro de la categoría de alumnos de esa fuerza.

Los integrantes con estado policial en actividad de la Prefectura Naval y el personal activo de la Policía Federal también cobrarán el bono.

La disposición incorpora, a su vez, al personal con estado policial en actividad y a los alumnos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Del mismo modo, el beneficio alcanza el personal con estado penitenciario en actividad y para los alumnos del Servicio Penitenciario Federal.

Por último, se aclara que el bono será percibido por el personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, organismo que depende del Ministerio de Seguridad Nacional.

¿Cuándo y cómo se cobra?

El Gobierno señaló que la medida apunta a “reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.

En ambos casos, la suma fija tiene las mismas características: un monto fijo de $ 50.000, de percepción única, remunerativa y no bonificable.

La condición de remunerativa implica que el monto se computa a los efectos del cálculo de aportes y contribuciones previsionales, mientras que la condición de no bonificable significa que no sirve de base para el cálculo de otros suplementos o adicionales que se liquidan como porcentaje del salario.

La suma fija de $ 50.000 dispuesta para agosto se enmarca dentro de una serie de medidas salariales que el Gobierno viene instrumentando desde mediados de año para el personal de las FF.AA.