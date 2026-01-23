En esta noticia La renuncia en el ENARGAS

En menos de 24 horas, el Gobierno nacional registró cinco renuncias de funcionarios clave en áreas estratégicas. La última fue la de Carlos Casares, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), quien presentó su dimisión este jueves tras quedar fuera del nuevo organismo que unificará los entes de energía.

La salida de Casares se suma a las renuncias del secretario de Transporte Luis Pierrini, los presidentes de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura (Gerardo Boschín y Leonardo Comperatore), y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc.

Todas las bajas se conocieron entre el miércoles 22 y el jueves 23 de enero.

Desde Casa Rosada califican el movimiento como una “renovación de gestión” en sectores críticos del Estado. Las renuncias ocurrieron mientras el presidente Javier Milei participa del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, lo que generó especulaciones sobre una reorganización más profunda del gabinete en las próximas semanas.

La renuncia en el ENARGAS

Carlos Casares ocupaba el cargo de interventor del ENARGAS desde enero de 2024 y era uno de los pocos funcionarios de primera línea del área energética que se mantenía desde el inicio de la gestión libertaria.

Su salida está vinculada a la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), que comenzará a funcionar el 1 de marzo y fusionará al ENARGAS con el ENRE.

Aunque Casares se había postulado para presidir o vicepresidenciar el nuevo organismo, el Ejecutivo terminó designando a Néstor Lamboglia, actual interventor del ENRE, para ese puesto.

En su carta de renuncia, el funcionario saliente indicó que el Gobierno lo considera “prescindible” y que no satisfizo las expectativas depositadas en él.

Durante su gestión, Casares destacó la implementación de la Adecuación Tarifaria Transitoria, la reducción del plantel del organismo de 707 a 516 trabajadores, y la resolución de expedientes históricos relacionados con el Gasoducto Patagónico.

Su salida genera incertidumbre sobre los nuevos cuadros tarifarios para el próximo invierno.