El Gobierno nacional oficializó este lunes la renuncia del titular del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), organismo responsable de la identificación y documentación de las personas.

El Poder Ejecutivo anunció que a partir del 1 de febrero Pablo Luis Santos dejará el cargo de director nacional de RENAPER y será reemplazado por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux. Así quedó formalizado mediante el Decreto 33/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro del Interior Diego Santilli.

También se formalizó la salida de Paul Starc como jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF) y se oficializaron cambios en la Secretaría de Transporte y Energía.

De esta forma, en menos de una semana el Gobierno nacional ya lleva seis cambios de funcionarios clave en áreas estratégicas.

Es que, además de Santos y Starc, se suma la renuncia de Luis Pierrini como secretario de Transporte, las salidas de Gerardo Boschín de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Leonardo Compelatore de Trenes Argentinos y, finalmente, la dimisión del interventor de ENARGAS, Carlos Alberto María Casares.

Paul Starc, extitular de la UIF.

La salida de Paul Starc de la UIF

En tanto, la dimisión de Starc al frente de la UIF fue aceptada por el Presidente a través del Decreto 45/2026. Starc había llegado al cargo un año antes, cuando era encargado de la Fiscalía Federal de Tres de Febrero.

Había sido nombrado en reemplazo de Ignacio Yacobucci, despidieron después de roces con sus superiores y, además, por no cumplir con los “criterios de austeridad” que pedía el Gobierno.

La salida del funcionario de la UIF fue inesperada. Fuentes especializadas aseguraron a El Cronista que uno de los conflictos principales fue la reglamentación de Inocencia Fiscal, algo que en el Gobierno buscan apurar como una de las prioridades en los próximos días.

La Inocencia Fiscal se promulgó el 2 de enero, pero la reglamentación que corre por cuenta de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la UIF todavía no había actuado. Starc se negó a firmar una resolución en este sentido y ese fue el origen de la fricción con el BCRA. Ahora, iría al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), según trascendió, donde ya hay varios “Caputo boys”.

Por caso, Starc, un exfiscal identificado con el sector del asesor Santiago Caputo, no abandonará la gestión pública: pasará a integrar el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Su lugar será ocupado por Ernesto Gaspari, quien cuenta con experiencia en áreas estratégicas del Estado. Se desempemeñó en la Secretaría de Coordinación Planificación Exterior en el Minsterio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Desde el Ministerio destacaron que esta continuidad permitirá aprovechar la experiencia acumulada por Starc durante su paso por la UIF, al tiempo que se avanza en una reorganización interna del organismo.

Más cambios en áreas clave

Al mismo tiempo, se hicieron efectivas una serie de modificaciones en la estructura del Estado y se aceptaron las renuncias de titulares en organismos sensibles.

Mediante el Decreto 47/2026 del Ministerio de Economía se aceptó la renuncia de Luis Pierrini como secretario de Transporte y se designó en su lugar, a partir del 22 de enero, al arquitecto Fernando Herrmann.

Con la salida de Pierrini de Transporte, también designaron a nuevas autoridades en dos empresas estatales clave: Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF). La cartera liderada por Luis Caputo informó que asumirán Sebastián Giorgetti y Fabián González, respectivamente, en el lugar de Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore.

El Ejecutivo también aceptó la renuncia de Carlos Alberto María Casares como interventor de ENARGAS y nombró como su reemplazo a Marcelo Alejandro Nachón, quien según la Resolución 18/2026, “reúne los antecedentes que justifican su postulación”.

ENARGAS

Casares ocupaba el cargo de interventor del ENARGAS desde enero de 2024 y era uno de los pocos funcionarios de primera línea del área energética que se mantenía desde el inicio de la gestión libertaria. Su salida está vinculada a la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), que comenzará a funcionar el 1 de marzo y fusionará al ENARGAS con el ENRE.

Aunque Casares se había postulado para presidir o vicepresidenciar el nuevo organismo, el Ejecutivo terminó designando a Néstor Lamboglia, actual interventor del ENRE, para ese puesto.

Desde Casa Rosada califican los recientes movimientos como una “renovación de gestión” en sectores críticos del Estado. Las renuncias ocurrieron mientras el presidente Javier Milei participa del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, lo que generó especulaciones sobre una reorganización más profunda del gabinete en las próximas semanas.