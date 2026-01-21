Javier Milei participa este miércoles del Foro Económico Mundial de Davos que, cada enero, reúne a más de 3000 líderes globales. En su tercera aparición en este espacio, el mandatario presentará sus lineamientos sobre el tablero internacional y se espera que ratifique sus críticas hacia el socialismo.

El Presidente pronunciará su discurso luego de asistir a un encuentro con autoridades de bancos y firmas financieras globales , en la previa a su exposición en la cumbre. Allí, el Jefe de Estado dejó una definición clave al asegurar que Argentina “va a comerciar con todos” y mencionó a Europa, EFTA, EE.UU., Mercosur y China por igual.

El jefe de Estado se mostró escoltado por el canciller, Pablo Quirno; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Luego de su exposición en Davos, la agenda del mandatario continuará mañana a las 10.30 con la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz impulsada por su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Davos. Se trata de un organismo que apuesta a bregar por la paz en el mundo, con especial particularidad en la Franja de Gaza.

A este contexto se le suma la tensión geopolítica que domina el encuentro luego de la decisión del Parlamento Europeo de frenar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur al remitir el entendimiento a la consulta al Tribunal de Justicia del bloque.

