A través de un comunicado, el Gobierno anunció que el secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó su renuncia al cargo por motivos personales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el compromiso y la labor desarrollada por Pierrini durante su gestión al frente de la Secretaría.

Y confirmó que, en su reemplazo, asumirá Fernando Herrmann, quien cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector.

Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

Se desempeña como director ejecutivo del estudio EH&aa, del que también es socio, desde hace más de 34 años. La firma brinda servicios de proyecto, dirección y gestión de obras de arquitectura. En el amplio portfolio se incluyen viviendas unifamiliares y colectivas, oficinas comerciales y administrativas, edificaciones destinadas a la salud y a la educación, puntos de venta y emprendimientos urbanísticos.

También según su bio en LinkedIn se especializa en “proyectos y dirección de obras de arquitectura; gerenciamiento y administración de contratos de obra; y estudios de factililidad de desarrollos inmobiliarios”.

Su perfil de outsider remite al del saliente Pierrini, licenciando en Administración y gestión de empresas, quien llegó a la Secretaría de Transporte en mayo de 2025 directamente desde su puesto como presidente y gerente general de Triunfo Seguros, compañía con base en Mendoza y operaciones en todo el país, cargo que ocupaba desde octubre de 2004.