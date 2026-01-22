El Ministerio de Justicia anunció la renuncia del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, según dijeron en el comunicado, “por razones personales”. Sin embargo, los rumores no se hicieron esperar en la City y hay algunas voces que indican que su salida puede estar relacionada con cierta rispidez con el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. Su lugar será ocupado por Ernesto Gaspari.

La noticia se conoció en el ámbito de los expertos de prevención de lavado de dinero el fin de semana, pero el Gobierno esperó para anunciarlo hasta no tener bien definido el reemplazante, que finalmente será Gaspari.

Gaspari cuenta con experiencia en áreas estratégicas del Estado. Se desempemeñó en la Secretaría de Coordinación Planificación Exterior en el Minsterio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Noticia en desarrollo.-