El canciller de Argentina, Pablo Quirno, anunció una mega inversión y desarrollo de una minera de cobre, plata y oro que cambiará por completo la productividad y pondrá al país entre las primeras potencias del sector. Tal como confirmó Quirno en sus redes sociales, la empresa minera Vicuña Corp. invertirá u$s 18.000 millones para los primeros 10 años de desarrollo de los proyectos mineros Josemaría y Filo del Sol, ubicado en la provincia de San Juan. La empresa minera Vicuña Corp. presentó los resultados de Evaluación Económica Preliminar (PEA), la cual integra por primera vez una visión técnica unificada de los depósitos sanjuaninos. El Gobierno también aseguró que del total, u$s 7.000 millones se invertirán en la obtención del primer concentrado de cobre en 2030. Con este proyecto se espera que en los próximos años Vicuña se convierta en “la mayor inversión extranjera directa en Argentina y en uno de los desarrollos mineros más relevantes del país”. Desde la empresa afirmaron que el proyecto tendrá impactos de largo plazo en exportaciones, infraestructura y empleo. El proyecto Vicuña se dedica a la exploración y el desarrollo de un distrito de cobre de clase mundial, “con vistas a integrar los depósitos Filo del Sol y Josemaría”. Vicuña Corp., tiene como principales accionistas a BHP y Lundin Mining. Estas empresas buscan posicionar a la República Argentina entre “las cinco mayores operaciones de cobre, oro y plata del mundo”. Por su parte, este proyecto fortalecerá el crecimiento de Argentina y Chile y ayudará a sentar las bases para un “plan minero de nueva generación”. La productividad y la inversión de la minera podría generar “beneficios económicos de largo plazo, fortaleciendo las exportaciones, la infraestructura productiva y la creación de empleo”. En tanto, las operaciones en Argentina tendrán una “perspectiva territorial”, es decir, priorizará la participación de proveedores regionales y se contratará mano de obra local. La inversión y las operaciones en Argentina se dividirán en tres etapas: Durante la última fase, se llevará a cabo la infraestructura estratégica, bajo esquema de outsourcing, que incluirá: Según remarcaron desde la empresa Vicuña, el enfoque de desarrollo por etapas “permite gestionar la inversión de manera progresiva, reduciendo riesgos técnicos y acompañando el crecimiento del proyecto de forma predecible”. “Aspiramos a una nueva minería, donde el cobre sea el protagonista de la transición hacia energías limpias. Con visión y un abordaje sostenible en el centro de nuestra estrategia, avanzamos para aportar a un futuro más eficiente, responsable y conectado con las necesidades del mundo”, subrayó la empresa. Tanto el Gobierno como Vicuña Corp. esperan que estas operaciones sobre los yacimientos de cobre, oro y plata se ubiquen entre las cinco principales del mundo, gracias a que la producción anual promedio durante los primeros 25 años será de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata, aproximadamente. Durante los primeros 10 años de producción, se prevé que el proyecto entregue aproximadamente 2,5 millones de toneladas (Mt) de cobre, 5,5 millones de onzas (Moz) de oro y 214 millones de onzas (Moz) de plata. En la reunión del anuncio participó el presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, y a José Morea, Country Director de la compañía. También participaron de la reunión de trabajo la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Canciller, Pablo Quirno. Durante el encuentro, las autoridades destacaron que esta decisión se sustenta “en el marco de previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica que brinda el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno Nacional”.