Uno de los sindicatos más grandes del país anunció que se sumará a la movilización de la Confederación General de Trabajo (CGT) que incluirá un paro general. La medida se debe a que los gremios y las agrupaciones se manifestarán en contra de la reforma laboral que ya obtuvo media sanción del Congreso en el Senado. La manifestación llevará el lema “No a la reforma laboral, aumento salarial ya” e incluirá una movilización en la plaza de los dos Congresos a partir de las 10 de la mañana del jueves 19 de febrero, aunque luego irán hasta intersección de la Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen donde se espera que lleguen a las 12 del mediodía. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) anunció un paro de trabajadores metalúrgicos para el jueves 19 de febrero de 2026. La medida incluye una movilización hacia el Congreso donde el sindicato se acoplará a la Confederación General del Trabajo (CGT) que también anunció un paro general de 24 horas contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Sin embargo, la decisión de la CGT todavía no tiene una fecha confirmada, aunque se espera que el cese de actividades tenga lugar el día que se debata el proyecto en la Cámara de Diputados y sería sin movilización. Este miércoles 18 de febrero a las 11 de la mañana la confederación a cargo de Pablo Moyano confirmará la convocatoria y los alcances de la huelga. La Ugatt (Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte) indicó se sumará al paro general que anunció la CGT. “En defensa del trabajo argentino y en defensa de nuestro derecho de huelga, el día que se trata de la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”, señalaron. Por su parte, la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) señaló que sumará a la medida de fuerza impulsada por la central obrera. También informó que hay libertad de acción gremial, por lo que cada sindicato que la compone determinará por su cuenta cómo actuará. Desde la UTA (Unión de Transporte Argentino, el gremio que nuclea a los conductores de colectivos) indicaron que “es un gremio confederado y que va a adherir a las medidas que tomen las CGT”. Sin embargo, la conciliación obligatoria que dictó el Gobierno sigue vigente hasta el 26 de febrero. Por eso, puede que haya colectivos este jueves, siempre y cuando el sindicato la acate. Por su parte, el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, confirmó la decisión del sindicato de trenes de plegarse al paro general. “Vamos a parar todos para acompañar la decisión de la CGT”, amplió. La Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, también confirmó su adhesión a la huelga. Por su parte, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro informaron que si este jueves 19 de febrero se trata la reforma laboral en Diputados, habrá “paro total de subte y Premetro de 0 a 24 horas”. De esta forma, es importante aclarar que el paro general de transporte depende de si el Congreso decide tratar la reforma laboral en Diputados este jueves 19 de febrero o el miércoles 25 de febrero. En caso de que opten por la segunda fecha, la medida de fuerza tendría lugar recién dentro de una semana.