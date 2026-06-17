En esta noticia CUD: cómo hacer para viajar gratis con la SUBE

Desde el viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar gratis en colectivos de jurisdicción nacional y trenes usando exclusivamente su tarjeta SUBE, sin la obligación de exhibir el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en cada viaje.

La Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Economía, oficializó el cambio a través de la Resolución 28/2026, publicada en el Boletín Oficial, y el anuncio fue confirmado públicamente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El nuevo esquema es resultado de un trabajo conjunto entre esa secretaría, el Ministerio de Salud y la empresa Nación Servicios, administradora del sistema SUBE.

La lógica del cambio apunta a digitalizar un trámite que hasta ahora dependía de la exhibición física del CUD frente al conductor o en el molinete. Al vincular el certificado a una tarjeta SUBE registrada, la información queda asociada al plástico y el beneficio se valida automáticamente al pasarlo por la validadora , como hace cualquier otro pasajero.

CUD: cómo hacer para viajar gratis con la SUBE

Desde el Gobierno explicaron que la medida busca resguardar datos sensibles de salud y reducir el margen de fraude que implicaba la circulación de documentación en papel. Es importante aclarar que este nuevo mecanismo no reemplaza al sistema vigente: quienes prefieran seguir mostrando el CUD físico podrán continuar haciéndolo con normalidad, ya que ambas modalidades funcionarán en paralelo.

El proceso de vinculación ya está disponible desde el martes 16 de junio a través del sitio web oficial de SUBE, sin fecha límite para completarlo. Una vez registrada la tarjeta, hay que ingresar a la cuenta personal, seleccionar la sección “Beneficios” y cargar los diez dígitos del número de CUD.

La activación en la calle podrá hacerse de tres formas:

Apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE .

A través de la app oficial (disponible para Android 6 o superior con NFC).

En el colectivo, avisando el destino al conductor antes de apoyar la SUBE en la validadora. En los trenes, el procedimiento exige apoyar la tarjeta tanto al iniciar como al finalizar el recorrido para que el viaje se registre de forma correcta.

Un dato que conviene tener en cuenta para contextualizar la medida: a fines de mayo, el Ministerio de Economía había derogado el fondo de compensación económica que el Estado destinaba a las empresas de transporte para cubrir el costo de estos pasajes gratuitos , tanto para personas con discapacidad como para pacientes trasplantados y niños con cáncer.

El Gobierno aclaró en ese momento que el derecho a la gratuidad sigue vigente y que las compañías de transporte deberán garantizarlo igualmente, aunque sin ese respaldo de fondos públicos específico.

Boleto gratuito con SUBE para personas con discapacidad: cómo vincular el CUD paso a paso (Fuente: Archivo).

Por el momento, la digitalización se implementará únicamente en líneas de colectivos de jurisdicción nacional y en los servicios ferroviarios Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza, Tren de la Costa y el tren del Valle en Neuquén. El objetivo declarado por la administración de Javier Milei es extender progresivamente el sistema al resto de las provincias. Para quienes viajen con acompañante, ambos pasajes se registran bajo el mismo procedimiento y quedan asociados a la tarjeta del titular del CUD.

Ante dudas, la Secretaría Nacional de Discapacidad habilitó el 0800-555-3472, de lunes a viernes de 8 a 18.