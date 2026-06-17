El transporte público volvió a quedar en el centro de la escena para miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con los nuevos aumentos que rigen desde el lunes 15 de junio en gran parte del territorio nacional.

El ajuste impacta de lleno en quienes utilizan distintas líneas de alcance nacional para ir a trabajar o estudiar cada mañana. Con el incremento ya aplicado y los aumentos previstos para julio, el costo mensual de los viajes cotidianos seguirá en ascenso, tanto para usuarios de colectivos como de trenes.

Aumento en las líneas de colectivos nacionales: cuánto cuesta el boleto mínimo desde junio

El Gobierno nacional aplicó desde el 15 de junio un incremento del 2% en las líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional. Se trata del segundo tramo de aumentos escalonados definidos por la Secretaría de Transporte.

El Gobierno nacional aplicó desde el 15 de junio un incremento del 2% en las líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional. Fuente: Archivo

Con esta actualización, los pasajeros que tienen la tarjeta SUBE registrada deben afrontar nuevas tarifas según la distancia recorrida.

Los valores vigentes quedaron de la siguiente manera:

Entre 0 y 3 kilómetros: $728,28.

Entre 3 y 6 kilómetros: $835,32.

Entre 6 y 12 kilómetros: $952.

Entre 12 y 27 kilómetros: $1075,37.

Más de 27 kilómetros: $1227,76.

Para quienes utilizan una SUBE sin registrar, las tarifas son considerablemente más altas y oscilan entre $1456,56 y $2455,52.

Cuánto cuesta viajar todos los días tras el aumento del boleto de colectivo

El nuevo cuadro tarifario impacta especialmente en quienes utilizan el transporte público de lunes a viernes para trasladarse a sus actividades diarias.

¿Cuáles son las líneas de colectivos que aumentan en el AMBA? (Foto: Archivo)

Tomando como referencia el boleto mínimo de $728,28, una persona que realiza dos viajes por día gastará aproximadamente $1456,56 diarios.

Si se consideran 20 días hábiles al mes, el desembolso mensual supera los $29.000 únicamente en concepto de viajes mínimos de ida y vuelta.

Las nuevas tarifas alcanzan a más de cien líneas nacionales: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

También aumentan los trenes y ya hay nuevas subas previstas para julio

Las tarifas ferroviarias también continúan su proceso de actualización. Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur tendrán una nueva suba desde el 1 de julio.

A partir de esa fecha, el boleto mínimo para usuarios con SUBE registrada pasará de $350 a $380.

Además, el boleto de segunda sección costará $530, mientras que el de tercera sección ascenderá a $660. Quienes compren pasajes en efectivo deberán abonar una tarifa plana de $1400.

Por otra parte, desde el 1 de julio también aumentarán los colectivos que circulan bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

El boleto mínimo será de $820,60 en CABA y de $1059,28 en territorio bonaerense, en el marco de un esquema de actualización que toma como referencia la inflación más un adicional de dos puntos porcentuales.