Adorni va al Senado: qué tiene que pasar para que el Congreso lo remueva de su cargo
A diferencia de otros ministros, el jefe de Gabinete puede ser removido por el Congreso sin necesidad de un juicio político. Qué mayorías exige la Constitución, por qué nunca se aplicó y qué posibilidades reales tiene hoy la oposición de avanzar contra Manuel Adorni.
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