La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro en aeropuertos de todo el país en reclamo por la falta de pago de aumentos salariales acordados para los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La medida fue confirmada por el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, quien advirtió que el conflicto se profundizó luego de que el Gobierno no abonara los incrementos salariales pactados. Según detalló el dirigente, las protestas se realizarán entre el 18 y el 24 de marzo y alcanzarán a más de 27 aeropuertos en todo el país. De acuerdo con lo informado por ATE, las medidas de fuerza se llevarán adelante en dos franjas horarias diarias: Durante esos períodos, el sindicato indicó que solo se garantizará la operación de vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales. La organización gremial sostuvo que el conflicto se originó por la decisión del Gobierno de no pagar los aumentos salariales que habían sido acordados previamente para los trabajadores del organismo aeronáutico. A través de sus redes sociales, Aguiar cuestionó la situación salarial del sector y responsabilizó al Gobierno por las posibles consecuencias que pueda tener la medida en la operación aérea. El dirigente afirmó que la falta de pago de los incrementos generó un fuerte malestar entre los trabajadores y aseguró que el sindicato decidió avanzar con las protestas ante la ausencia de respuestas. Además, advirtió que eventuales cancelaciones o reprogramaciones de vuelos que puedan producirse durante las jornadas de paro serán consecuencia del conflicto salarial.