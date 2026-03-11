La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía aprobó este miércoles la nueva estructura de costos e ingresos medios de los servicios de transporte de pasajeros de la Región Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida fue oficializada mediante la Resolución 16/2026, publicada en el Boletín Oficial, y cubre los meses de febrero, marzo y abril de 2026. La actualización técnica fue elaborada por la Subsecretaría de Transporte Automotor e incorpora el impacto de la última paritaria de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que incluyó una suba escalonada del 12,7% entre diciembre de 2025 y abril de 2026. El acuerdo, que evitó un paro de colectivos en el AMBA, también contempla ajustes en el precio del gasoil, seguros y otros insumos clave para el funcionamiento del sistema. Según los anexos de la resolución, las compensaciones estatales que el Gobierno nacional distribuirá entre las empresas de colectivos del AMBA son las siguientes: El incremento previsto para abril responde directamente al impacto de la paritaria de la UTA, que implicará un costo adicional estimado en $ 30.000 millones mensuales, a distribuir entre Nación, Provincia y Ciudad. El costo por kilómetro (SGI) definido para el período muestra una estabilización en rubros como Energía ($ 703,21/km) y Neumáticos ($ 83,22/km), pero con variaciones significativas en el rubro Salarios del Personal, que es el componente de mayor peso en la estructura de gastos del sector. En cuanto a los salarios acordados, un chofer sin antigüedad percibirá en abril de 2026 un básico total de $ 2.001.278, que incluye adicionales al salario base, más viáticos de $ 19.000 por día ($ 456.000 mensuales). El nuevo cálculo también toma en cuenta datos del sistema SUBE vinculados a pasajeros transportados y recaudación, así como información sobre el parque móvil de las empresas, incluidas las unidades propulsadas por Gas Natural Comprimido (GNC), reportadas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).