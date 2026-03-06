Aeropuertos Argentina fue distinguida como la “Mejor Empresa de Gestión Aeroportuaria de Sudamérica” en los premios International Travel Awards 2026, entregados durante la Feria Internacional de Turismo de Berlín. La Feria se desarrolló en el Berlin ExpoCenter City y contó con la participación de actores clave de la industria del turismo global, como líderes de la aviación, formuladores de políticas y administradores aeroportuarios, entre otros. Durante el evento, la asociación The Pacific Area Travel Writers Association (PATWA) entregó los premios International Travel Awards 2026 reconociendo a líderes, aerolíneas, destinos y empresas innovadoras en servicios de viaje y aviación que redefinen la movilidad mundial. En ese contexto, también otorgó el premio “Oro por Excelencia en Innovación” al CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian. Ambos premios fueron recibidos por Mariano Mobilia, Director en Europa de Corporación América Airports, en representación de Aeropuertos Argentina. En el acto de premiación también estuvieron presentes el secretario de la Cámara Argentina de Turismo, Horacio Repucci, y representantes del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) y de la iniciativa Visit Argentina de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. Sobre las distinciones entregadas, Yatan Ahluwalia, Secretario General de PATWA afirmó que “Aeropuertos Argentina representa la nueva generación de liderazgo aeroportuario: con visión de futuro, centrada en el pasajero e impulsada por la sostenibilidad”. Durante el 2025, Aeropuertos Argentina registró un tráfico de 47,4 millones de pasajeros en 337.755 vuelos comerciales en los 35 aeropuertos con los que cuenta en la Argentina. Esta cifra representa un crecimiento del 12,32% respecto a la cantidad de pasajeros transportados en 2024, lo que permite corroborar el gran crecimiento que la industria aeronáutica está viviendo en el país. Ketchibachian, en tanto, remarcó que “recibir este reconocimiento internacional es un orgullo no sólo para nuestra compañía y su gente, sino para la Argentina. Ser reconocidos en la feria turismo más importante del mundo es un privilegio porque reúne a los líderes mundiales del turismo y refuerza nuestro compromiso con la conectividad y la experiencia del pasajero”. “La industria aeroportuaria está creciendo a pasos agigantados y somos conscientes del rol que tienen nuestros aeropuertos en las economías regionales y en el turismo del país. Por eso llevamos adelante obras de infraestructura para ampliar no solo Ezeiza y Aeroparque, sino la red federal de aeropuertos que administramos. Crecer es nuestra apuesta”, afirmó el CEO de Aeropuertos Argentina. La inversión total prevista para 2026 es de 360 millones de dólares que abarcará obras en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza como en el resto de los aeropuertos de la concesión, tanto a nivel de nuevas terminales como en rehabilitación y repavimentación de pistas, plataformas y nuevos balizamientos Led.