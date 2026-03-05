El Ministerio de Capital Humano inició sumarios contra los gremios ferroviario y del transporte automotor por el presunto incumplimiento de conciliaciones obligatorias vigentes al momento del paro general convocado por la CGT el jueves 19 de febrero. La decisión abre la puerta a sanciones económicas que, según estimaciones oficiales hechas a El Cronista, podrían superar los $70 millones en el caso de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los $20 millones para el sindicato La Fraternidad. La medida fue comunicada por la cartera que conduce Sandra Pettovello a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En un comunicado, el organismo informó que inició “los sumarios correspondientes a los gremios La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por el incumplimiento de las conciliaciones obligatorias oportunamente dictadas según la normativa vigente”. Desde el Gobierno sostienen que ambos sindicatos adhirieron al paro general pese a que se encontraban alcanzados por conciliaciones obligatorias en conflictos laborales abiertos con sus respectivos sectores empresarios. Según precisó el Ministerio, las sanciones potenciales se encuentran contempladas en el régimen general de infracciones laborales, ratificado por la Ley N.º 25.212. La normativa establece multas que pueden oscilar entre el 50% y el 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado por la infracción. “El Ministerio de Capital Humano contempla dichas sanciones con el objetivo de resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”, señaló el comunicado oficial. Desde el Gobierno sostienen que, al momento de la medida de fuerza, tanto el gremio de los choferes de colectivos como el sindicato de maquinistas ferroviarios se encontraban alcanzados por conciliaciones obligatorias dictadas por la Secretaría de Trabajo en el marco de conflictos salariales. Sin embargo, desde la UTA rechazaron ante El Cronista haber incumplido la normativa y defendieron la legalidad de su participación en la protesta. El dirigente del sindicato Mario Calegari sostuvo que el gremio respetó las disposiciones vigentes y que la adhesión al paro respondió a un reclamo de carácter general convocado por la central sindical. “UTA cumplió y sigue cumpliendo con la conciliación obligatoria por la disputa salarial”, afirmó el dirigente. En ese sentido, agregó que la organización sindical considera improcedente la eventual sanción que analiza la autoridad laboral. “La Secretaría de Trabajo quiere aplicar una sanción por incumplimiento y nosotros decimos que no hemos incumplido absolutamente nada, ya que la medida de fuerza tomada por la CGT había sido por otro tema”, señaló.