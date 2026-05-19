La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) declaró un paro nacional por tiempo indefinido a partir del 1 de junio de 2026, una medida que dejará sin clases a millones de estudiantes de educación básica en varios estados del país.

Las negociaciones con el Gobierno de México fracasaron luego de que el magisterio rechazara el aumento salarial del 9% ofrecido, calificándolo de insuficiente.

Ante la parálisis de los acuerdos, la CNTE activó una ruta de protestas que incluye plantones, bloqueos viales y el cierre de escuelas públicas, dejando a miles de familias sin opciones de último momento.

Educación confirmó suspensión de clases el 1 de junio: estas son las escuelas que cerrarán sus puertas por el paro de la CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación formalizó el llamado a huelga general tras el colapso de las mesas de negociación con las autoridades federales. La decisión fue tomada en el marco de su Asamblea Nacional Representativa celebrada el 16 de mayo, donde los dirigentes de las distintas secciones democráticas votaron de manera unánime por radicalizar las acciones de protesta.

A partir del lunes 1 de junio, miles de escuelas de nivel primario y secundario seguirán abiertas, pero no habrá clases dictadas por ciertos profesores debido a una medida de fuerza por tiempo indefinido.

Los dirigentes sindicales fueron tajantes: mochilas y libros de texto quedarán guardados en los planteles públicos hasta que el gobierno atienda las demandas del magisterio. La medida afectará directamente el cierre del ciclo escolar 2025-2026, un momento crítico para docentes, alumnos y padres de familia por igual.

Antes del apagón educativo total, la CNTE trazó un calendario de presión escalonada. El 30 de mayo se realizará una Jornada Nacional de Protesta enfocada en la exigencia de reformas al sistema de pensiones, mientras que el 1 de junio marcará el arranque oficial del paro con el despliegue de contingentes en la Ciudad de México y los estados con mayor fuerza gremial.

La CNTE confirmó un paro indefinido desde el 1 de junio y anticipó bloqueos, plantones y suspensión de actividades en escuelas públicas de varios estados del país. EFE

Los estados en alerta máxima: aquí no habrá clases a partir del 1 de junio por la huelga del magisterio

La suspensión de actividades no será uniforme en todo el territorio nacional, pero las entidades donde el sindicato tiene control histórico de sus bases serán las más golpeadas.

Chiapas encabeza la lista bajo la dirección de la Sección 7, cuyos representantes han dejado en claro que su lucha apunta a la obtención de plazas definitivas para docentes.

Oaxaca, controlado por la Sección 22, representa el bastión más grande y tradicional del movimiento, con una capacidad de movilización probada en décadas de conflictos sindicales.

Guerrero suma fuerzas a través de la Sección 14 y fracciones aliadas de la CETEG, mientras que Michoacán se moviliza por medio de la Sección 18.

A estas entidades se suman Zacatecas, con el respaldo de las Secciones 34 y 58, y el Valle de México, donde se esperan cierres parciales en planteles de la Ciudad de México a través de la Sección 9, con afectaciones que se extenderán también a zonas conurbadas del Estado de México.

Salón de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y zonas del Valle de México figuran entre las regiones más afectadas por la huelga magisterial que impactará el cierre del ciclo escolar 2025-2026. Freepik

Padres desesperados y sin plan: qué pueden hacer las familias ante la suspensión indefinida de clases

La declaratoria de huelga llega en un momento clave del calendario escolar y genera incertidumbre entre miles de familias, que ahora enfrentan la falta de clases y la ausencia de una fecha clara de regreso.

Ante esto, autoridades y especialistas recomiendan seguir los canales oficiales de la Secretaría de Educación Pública y buscar alternativas para los estudiantes.