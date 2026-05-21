Nuevo Exporta Simple: qué cambió y cómo funciona el sistema que permite a las Pymes vender al exterior sin límite
Los micro-envíos ganan terreno, tanto para productos que salen del país como aquellos que ingresan. El gobierno busca “desburocratizar” el comercio exterior y el impacto ya se hace notar en las cuentas nacionales.
Mientras en Europa abrir una firma puede llevar apenas unos días, en Argentina el proceso se extiende durante meses. En paralelo, el país atraviesa una caída sostenida en la cantidad de empresas, en un contexto de menor “natalidad empresarial”.