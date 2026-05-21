La explosión de los envíos internacionales vía courier empieza a modificar también la lógica de las pequeñas exportaciones argentinas.

Mientras las operaciones de comercio exterior por envíos rápidos crecieron fuerte en el último año, el Gobierno decidió reformular el régimen Exporta Simple para acompañar un fenómeno más amplio.

Según los especialistas, se trata de un incentivo a una economía exportadora cada vez más liviana, digital y menos dependiente de la estructura aduanera tradicional.

La modificación fue oficializada -algunos días atrás- a través de la Resolución General Conjunta 5846/2026 de ARCA y el Ministerio de Economía. Aunque el anuncio se presentó principalmente como una flexibilización de límites y acceso, detrás del cambio aparece una transformación más profunda sobre cómo exportan hoy las PyMEs.

Hasta ahora, muchas pequeñas empresas podían comenzar vendiendo al exterior bajo el régimen simplificado, pero apenas crecían y superaban ciertos montos anuales quedaban obligadas a migrar al régimen general de exportación .

Ese “salto” implicaba más costos, más trámites y una operatoria logística mucho más pesada.

La lógica del nuevo esquema busca evitar justamente eso: que una PyME que empieza exportando pequeños envíos quede expulsada del sistema simplificado apenas logra escalar sus ventas.

Exportar sin entrar al régimen “pesado”

Exporta Simple nació originalmente como un mecanismo pensado para emprendedores, pequeños fabricantes y empresas que necesitaban vender al exterior sin atravesar toda la estructura tradicional del comercio exterior argentino.

El sistema funciona a través de Operadores Logísticos Exporta Simple (OLES), empresas habilitadas para gestionar tanto la logística como la declaración aduanera de la operación.

En la práctica, eso permite que muchas PyMEs exporten sin contratar despachantes propios, sin consolidar carga en depósitos fiscales, o desarrollar estructuras administrativas específicas para comercio exterior.

“Ahora, si exportás más de US$ 600.000, podés seguir usando Exporta Simple. Antes, cuando superabas ese límite, debías pasar al régimen general, aunque no pagaras derechos de exportación”, explicó Karina Castellano , especialista en comercio internacional, en diálogo con El Cronista.

Según detalló, en muchos casos el beneficio no está tanto en la carga tributaria sino en la simplificación operativa y logística.

“Probablemente los costos logísticos sean menores y eso haga más eficiente seguir operando dentro del sistema simplificado”, agregó.

La lógica courier llega a las exportaciones

La reforma coincide con un fuerte crecimiento de la economía courier en Argentina.

En el mercado observan un aumento sostenido de operaciones internacionales pequeñas, fragmentadas y cada vez más ligadas al ecommerce, tanto para importaciones como para exportaciones.

Ese fenómeno empieza a modificar también el perfil de las PyMEs exportadoras: menos contenedores, menos cargas consolidadas y más envíos dinámicos, especializados y de menor escala.

En ese contexto, Exporta Simple comienza a parecerse más a una infraestructura de ecommerce internacional que a un régimen aduanero tradicional.

La diferencia no es menor. Mientras el esquema clásico de exportación estaba pensado para empresas con estructuras formales de comercio exterior, despachantes y logística propia, el nuevo modelo busca que una PyME pueda vender desde una web y resolver buena parte de la operación a través de operadores logísticos especializados.

El fenomeno courrier, también en la importanción

Las importaciones no escapan también a las nuevas tendencias de los micro envíos. Según Analyitica Consultora, las importaciones vía courier marcaron un nuevo máximo histórico en abril al alcanzar los U$S118 millones (+135,9% interanual), superando el récord previo de U$S105 millones de diciembre 2025.

Con el salario privado registrado acumulando una caída real de 4,8% entre septiembre y marzo —siete meses consecutivos de retroceso— y una recuperación en dólares del 14,5% desde noviembre, el segundo crecimiento mensual de las compras vía courier podría ser señal de que se consolida la tendencia de sustitución de productos locales por importaciones directas a través de plataformas digitales.

Esto coincide con otro dato de la consultora Equilibra: si la serie histórica de importaciones siempre mantuvo una correlación bastante estrecha entre lo ingresado para producción y lo ingresado para consumo, eso parece haberse roto en enero de 2025.

El récord de superávit comercial no sólo se da porque las exportaciones estén creciendo (impulsadas tanto por precio y cantidad de petróleo y oro), también se contrajeron las importaciones vinculadas a la producción. Desde 2025 estas acumulan una caída de 10%, mientras que las… pic.twitter.com/InydXzpjyF — Laura (@VernelliLaura) May 20, 2026

A partir de esa fecha, las importaciones asociadas a consumo crecieron más de 20% y las industriales cayeron un 10%. Aunque no todo se explica por el courrier, la flexibilización de envíos de productos a través de plataformas puede haber estado por detrás de esa alza.

Qué exportan las PyMEs que usan Exporta Simple

Los datos oficiales muestran además que el sistema ya no se utiliza únicamente para artesanías o productos de nicho extremadamente pequeños.

Durante 2025, más de 400 usuarios exportaron bajo este esquema hacia más de 70 destinos internacionales.

Entre los rubros más relevantes aparecen artículos de cuero, paneles solares, equipos de ozonoterapia, reactivos de diagnóstico, y módems.

El listado muestra un fenómeno cada vez más visible dentro de las pequeñas exportaciones argentinas: productos industriales, tecnológicos y médicos que operan con envíos de menor escala pero alto valor agregado.

Qué cambia con la reforma

La modificación más importante es que los límites de US$ 15.000 por operación y US$ 600.000 anuales dejarán de aplicarse para productos que no tengan derechos de exportación.

Es decir: una PyME que exporta bienes con retenciones cero podrá continuar utilizando Exporta Simple incluso cuando aumente significativamente su volumen de ventas.

En cambio, los productos alcanzados por derechos de exportación seguirán teniendo topes específicos dentro del régimen.

“Allí podrían entrar algunos productos vinculados a la industria automotriz, por ejemplo”, explicó Castellano.

La reforma también amplía el acceso a contribuyentes inscriptos en Ganancias y elimina el canal exclusivo que tenía el Correo Argentino para pequeños envíos, abriendo más competencia entre operadores logísticos privados.