La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó el salario básico de abril 2026 para las trabajoras del sector tras la homologación del último acuerdo paritario. Las empleadas domésticas cobrarán los sueldos de abril 2026 sin nuevos incrementos ni actualizaciones respecto al mes anterior, de acuerdo con los valores establecidos en la última paritaria. Ante la falta de un nuevo acuerdo salarial, y a la espera de una nueva revisión, el valor básico de la hora de trabajo en tareas generales del sector se mantiene con los mismos valores de marzo. Además, durante el mes de abril, los trabajadores del sector dejarán de percibir el bono extraordinario de $ 20.000 que se abonó previamente en los primeros meses del año. De este modo, la remuneración de las empleadas domésticas queda limitada a los salarios básicos y adicionales previstos por la normativa vigente. La Resolución 2/2026, firmada por la presidenta de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), Sara Gatti, estableció un esquema de aumentos escalonados para febrero y marzo 2026, además del pago de bonos según la carga horaria de cada trabajadora. El incremento pactado fue de 1,5% para febrero, tomando como base los salarios mínimos de enero de 2026, y otro 1,5% en marzo, calculado sobre los valores ya actualizados de febrero. Los nuevos montos surgieron del acuerdo alcanzado el 24 de febrero en una sesión plenaria ordinaria de la CNTCP, en la que participaron representantes del sector trabajador, del sector empleador y del Estado. Hasta el momento no hubo un nuevo acuerdo. Los salarios de abril quedan del siguiente modo: Abril tiene una particularidad para el sector: el 3 de abril se celebra el Día del Personal de Casas Particulares, que es un día no laborable. Esto implica que las trabajadoras pueden no prestar tareas y cobrar el día igualmente. En caso de trabajar, la jornada debe abonarse con un recargo del 100%. Es decir, se paga doble.