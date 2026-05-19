La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que a partir del próximo 1 de junio comenzará un paro nacional indefinido que podría afectar a miles de escuelas públicas de nivel básico en distintas entidades del país. Las autoridades tomaron la decisión de intensificar sus protestas para exigir atención a sus demandas laborales, salariales y de seguridad social.

Además de la suspensión de clases, la organización contempla una serie de movilizaciones en la Ciudad de México. Entre las acciones previstas destaca una mega marcha que saldrá desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, donde también planean instalar un plantón permanente.

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Los dirigentes sindicales adelantaron que permanecerán en el centro de la ciudad hasta obtener una mesa de diálogo con el Gobierno federal.

Listado de países de suspenderán las clases el 1 de junio

Las mayores afectaciones se prevén en estados donde la CNTE mantiene una fuerte presencia sindical e histórica. De acuerdo con la convocatoria del movimiento, podrían suspenderse actividades escolares en entidades como:

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

Michoacán

Veracruz

Zacatecas

Yucatán

Hidalgo

baja California

Ciudad de México

En algunas regiones, las protestas y actividades de organización comenzaron desde mayo.

Por ejemplo, la Sección 22 de Oaxaca informó que iniciará acciones desde el 25 de mayo para coordinar movilizaciones estatales y fortalecer la participación rumbo al paro nacional. Estas protestas podrían generar afectaciones en vialidades, transporte público y actividades escolares durante varios días.

Principales demandas de la CNTE

Entre las exigencias centrales del movimiento magisterial se encuentran:

Eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007;

Modificaciones al sistema de jubilaciones;

Cambios en el mecanismo de asignación de plazas docentes;

Reinstalación de maestros cesados;

Cancelación de disposiciones relacionadas con la reforma educativa vigente.

La CNTE exige un incremento salarial del 100% para el magisterio, al considerar insuficiente el aumento anunciado recientemente por el Gobierno federal.

La organización también busca instalar una mesa de negociación “resolutiva” antes del inicio del Mundial 2026, ya que pretende aprovechar la atención internacional del evento para visibilizar sus demandas.

Los dirigentes no descartaron extender las movilizaciones durante varias semanas en caso de no obtener acuerdos concretos con las autoridades.

Marcha y plantón en CDMX

Como parte del plan de protesta, miles de docentes se concentrarán el 1 de junio en la Ciudad de México para marchar hacia el Centro Histórico. La movilización podría provocar cierres viales y complicaciones importantes en la movilidad de la capital, aunque hasta ahora las autoridades locales no detallaron los operativos que implementarán.

La CNTE reiteró que el plantón en el Zócalo será de carácter indefinido y que diariamente definirán nuevas acciones de protesta. Mientras tanto, estudiantes, madres y padres de familia siguen atentos al avance de las negociaciones, debido a que el paro podría afectar el cierre del ciclo escolar en distintas regiones del país.