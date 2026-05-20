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Tras la marcha por el Día del Maestro, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó el próximo paro nacional para el lunes 1 de junio. Dicha huelga dejará a los estudiantes sin clases, lo que además les dará un fin de semana largo por excepción única.
La jornada de protesta incluirá movilizaciones, bloqueos, un acampe en el Zócalo de la Ciudad de México y la suspensión de actividades escolares en distintas regiones del país.
Cabe destacar que la decisión fue tomada tras los acuerdos alcanzados durante la Asamblea Nacional Representativa celebrada el 16 de mayo.
¿Qué estados tendrán suspensión de clases por el paro de la CNTE?
El paro nacional convocado por la CNTE provocará la suspensión de actividades docentes en diversas entidades mexicanas, lo que podría afectar a miles de estudiantes de educación básica.
Las secciones sindicales que ya confirmaron su participación son:
- Chiapas (Sección 7)
- Oaxaca (Sección 22)
- Guerrero (Sección 14)
- Michoacán (Sección 18)
- Zacatecas (Secciones 34 y 58)
- Ciudad de México (Sección 9)
- Estado de México
¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrentan los docentes?
La organización magisterial señaló que el paro del próximo lunes 1 de junio responde a demandas laborales y educativas que, según sus dirigentes, no recibieron respuesta por parte de las autoridades federales.
Entre las principales exigencias del movimiento destacan:
- La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007
- La eliminación de la actual Reforma Educativa
- Modificaciones al sistema USICAMM
- Un aumento salarial de al menos 100%
- Mejoras y mantenimiento en escuelas públicas
- La instalación de una mesa de diálogo directa con el Gobierno federal
- El cese de actos de represión contra integrantes del movimiento magisterial