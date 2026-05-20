Paro de maestros y suspensión de clases en México

Tras la marcha por el Día del Maestro, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó el próximo paro nacional para el lunes 1 de junio. Dicha huelga dejará a los estudiantes sin clases, lo que además les dará un fin de semana largo por excepción única.

La jornada de protesta incluirá movilizaciones, bloqueos, un acampe en el Zócalo de la Ciudad de México y la suspensión de actividades escolares en distintas regiones del país.

Paro docente convocado por CNTE en México Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cabe destacar que la decisión fue tomada tras los acuerdos alcanzados durante la Asamblea Nacional Representativa celebrada el 16 de mayo.

¿Qué estados tendrán suspensión de clases por el paro de la CNTE?

El paro nacional convocado por la CNTE provocará la suspensión de actividades docentes en diversas entidades mexicanas, lo que podría afectar a miles de estudiantes de educación básica.

Las secciones sindicales que ya confirmaron su participación son:

Chiapas (Sección 7)

Oaxaca (Sección 22)

Guerrero (Sección 14)

Michoacán (Sección 18)

Zacatecas (Secciones 34 y 58)

Ciudad de México (Sección 9)

Estado de México

¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrentan los docentes?

La organización magisterial señaló que el paro del próximo lunes 1 de junio responde a demandas laborales y educativas que, según sus dirigentes, no recibieron respuesta por parte de las autoridades federales.

Entre las principales exigencias del movimiento destacan: