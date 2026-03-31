Las cámaras empresariales y los gremios del sector rural y de la industria de la pastelería cerraron los nuevos esquemas salariales que rigen desde marzo de 2026, con aumentos escalonados y la incorporación de sumas no remunerativas a los básicos. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) oficializó el acuerdo con la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) que establece un aumento del 9,27% trimestral. El ajuste se aplica sobre los salarios de febrero y beneficia al personal permanente de prestación continua en todo el país. Para la categoría de Peón General, el sueldo básico de marzo quedó fijado en $1.035.940. El cronograma de aumentos continúa con un básico de $1.067.018 en abril y alcanza los $1.093.694 en mayo. Aquellos empleadores que liquidaron el mes antes de la publicación oficial del 27 de marzo deberán abonar la diferencia correspondiente en los próximos días. En cuanto a los adicionales, se mantiene el 1% por antigüedad hasta los 10 años y el 1,5% para quienes superen ese tiempo de servicio. Además, sigue vigente el plus del 20% por zona desfavorable para los trabajadores de la Patagonia. La vigencia del acuerdo contempla revisiones según la evolución de la inflación. El Sindicato Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros (STPSRCHPyA) actualizó los valores para sus distintas ramas según la jurisdicción y el convenio colectivo aplicado, con un cambio estructural en la liquidación de marzo: los sueldos básicos se segmentaron por carga horaria y especialidad técnica. Para el personal de esta región, las remuneraciones se rigen por la jornada laboral mensual. Un Maestro Pastelero o Encargado de Cocina percibió un básico de $2.415.258 para la jornada de 8 horas. En categorías operativas, el Cocinero y el Segundo Pastelero dispusieron de un sueldo de $1.895.530 bajo el mismo régimen horario. En cuanto a los adicionales, el convenio fijó un esquema de antigüedad que inició en un 2% y ascendió hasta el 19% para quienes superaron los 25 años de servicio. Además, se estableció un adicional del 10% sobre el básico para el personal que acreditó cursos en escuelas de capacitación autorizadas. En Córdoba, los haberes básicos de marzo se diferenciaron por especialidad. El Maestro Pastelero percibió $1.387.721 por 8 horas, mientras que el Peón contó con un básico de $1.103.950. Un Maestro Pizzero alcanzó un salario de $1.270.138. Este convenio local mantuvo la vigencia del Adicional por Asistencia Perfecta de $95.000, sumado a un plus del 5% por título oficial y un 10% por quebranto de caja. La vigencia de estas escalas se extendió durante el trimestre en curso con cláusulas de actualización por inflación.