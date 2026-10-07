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Argentina se sumó junto a otras trece economías en la firma de una declaración conjunta para “abordar el exceso de capacidad y producción estructural en sectores manufactureros clave”.

Sin mencionarla, la declaración conjunta impulsada por Estados Unidos busca hacer frente a la sobre producción de China, de la mano de distintos subsidios a la producción.

El documento fue impulsado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, que convocó a otras 14 economías para tratar el tema, en el marco del foro de ministros de Comercio del G20 que se realizó en Milwaukee, Estados Unidos.

La declaración ministerial expresa la “determinación colectiva de colaborar en nuevas plataformas sectoriales específicas, con el fin de examinar y adoptar medidas eficaces para hacer frente al exceso de capacidad y de producción estructural en diversos sectores clave que suscitan preocupación”.

La declaración también insta a los países a poner fin al uso de políticas y prácticas “ajenas a las reglas del mercado que distorsionan los mercados y perpetúan el exceso de capacidad y de producción estructural”.

Además de Argentina, firmaron el comunicado Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, la República de Corea, México, Polonia, Türkiye, el Reino Unido y Estados Unidos.

Jamieson Greer destacó que “muchas economías señalaron casos de exceso de capacidad estructural y de producción en economías que superaban la demanda mundial, situaciones sostenidas por políticas y prácticas ajenas a las reglas del mercado”.

El funcionario estadounidense agregó que esas problemáticas deberán abordarse o “seguirán perjudicando gravemente a las industrias nacionales, desplazando la producción local y obstaculizando nuestra capacidad para elevar el nivel de vida de los trabajadores”.

En disonancia con el discurso local de una protección hacia la industria, la administración de Donald Trump dijo que colaborará con sus socios “para defender a nuestras industrias nacionales”, además de los trabajadores.

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