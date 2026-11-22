Calentar agua con jugo de limón puede ayudar a quitar los olores del microondas después de limpiar su interior.

Una taza de agua y una cucharada de jugo de limón pueden ayudar a quitar los olores del microondas. Whirlpool incluye este procedimiento en su guía de mantenimiento, aunque indica realizar primero una limpieza del interior para retirar restos de comida y derrames.

La recomendación consiste en calentar 250 mililitros de agua con 15 mililitros de jugo de limón durante dos a cinco minutos. El fabricante también permite utilizar vinagre como alternativa al limón y señala que el último paso es secar el interior con un paño de microfibra.

Para qué sirve el procedimiento y cómo hacerlo

La guía oficial de Whirlpool presenta esta mezcla como una ayuda para eliminar olores. El procedimiento comienza con el equipo frío y todos sus controles apagados, antes de pasar un paño suave o una esponja con agua y jabón suave por las superficies interiores.

Después de retirar la suciedad, se prepara el agua con el jugo de limón o el vinagre y se calienta durante el tiempo indicado. La receta propone uno de esos dos ingredientes como alternativa, por lo que no hace falta combinarlos.

Qué cuidados recomienda al limpiar el microondas

En su guía general de limpieza, Whirlpool indica utilizar un recipiente apto para microondas al calentar agua. También explica que el vapor ayuda a ablandar la suciedad adherida, lo que facilita su posterior retirada.

Whirlpool recomienda calentar agua con jugo de limón entre dos y cinco minutos para ayudar a quitar olores. Fuente: Imagen creada con ChatGPT Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista USA

La elección de los materiales de limpieza también importa. Para evitar daños en la cavidad, el fabricante desaconseja usar limpiadores abrasivos, esponjas de lana de acero y estropajos ásperos. Para la limpieza habitual recomienda productos suaves y no abrasivos, enjuagar con agua limpia y secar con un paño suave que no deje pelusa.