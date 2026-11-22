El aluminio resistente ayuda a reducir el contacto con el aire y prevenir las quemaduras por congelación.

La carne puede guardarse en el freezer con su envoltorio del supermercado, pero ese envase no siempre ofrece suficiente protección para un almacenamiento prolongado. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomienda reforzarlo con papel aluminio resistente o material específico para congelación para reducir el contacto con el aire y evitar que se reseque.

La indicación busca prevenir las quemaduras por congelación, esas zonas secas y de aspecto grisáceo o marrón que pueden aparecer en la superficie. El problema afecta la calidad del alimento y está relacionado con la pérdida de humedad durante su conservación.

Cómo recomiendan envolver la carne antes de congelarla

Según la guía oficial del USDA, es seguro congelar carne o pollo directamente en su envase original. Sin embargo, el envoltorio comercial puede ser fino y permitir el paso del aire.

Si no se prevé consumir el alimento dentro de uno o dos meses, el organismo aconseja agregar una cobertura de aluminio resistente y bien cerrada, o utilizar un envoltorio diseñado para freezer. La recomendación consiste en reforzar el paquete, por lo que no es necesario retirar el envase original para aplicar esa protección.

El USDA también menciona las bolsas resistentes para congelación entre los materiales adecuados. La clave es envolver de manera ajustada y limitar el aire en contacto con el alimento.

Un envoltorio bien cerrado ayuda a reducir la pérdida de humedad durante la congelación. Fuente: Imagen creada con ChatGPT - El Cronista USA

Qué ocurre con la humedad y por qué aparecen las manchas

La explicación incluye un proceso físico llamado sublimación. La Universidad Estatal de Iowa explica que los cristales de hielo de la superficie pueden pasar directamente al estado de vapor, sin convertirse primero en agua líquida. Esa pérdida de humedad deshidrata las capas exteriores y modifica su textura.

También interviene el oxígeno, que puede favorecer reacciones de oxidación y alterar el color y el sabor de la carne. Un envoltorio bien cerrado ayuda a limitar el contacto con el aire y la pérdida de humedad durante la congelación.

Las quemaduras por congelación no vuelven insegura la carne por sí solas, siempre que haya sido manipulada correctamente y conservada de forma continua a -18 °C o menos. El USDA indica que las zonas afectadas pueden retirarse antes o después de cocinar, aunque, si el daño es muy extenso, puede ser preferible descartarla por la pérdida de calidad.