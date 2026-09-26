Corredor Andes-Atlántico: funcionarios explicaron qué hay detrás de los u$s 7.000 millones que se acordaron con EE.UU.

El embajador de EE.UU. en la Argentina, Peter Lamelas, siguió de cerca el anuncio del canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense, Chris Landau, en el Centro de Promoción de la Argentina en Nueva York donde se reveló el plan de trazar un Corredor Andes-Atlántico para financiar energía, minería y transporte.

El anuncio, anticipado por El Cronista, contempla un marco de financiamiento de hasta u$s 7.000 millones hasta 2027 para proyectos de infraestructura en la Argentina, con foco en áreas estratégicas. El mecanismo busca facilitar el acceso a recursos para obras y, en particular, la participación de empresas y proveedores estadounidenses a través del EXIM Bank.

Lamelas llegó a Buenos Aires el 31 de octubre de 2025, luego de las elecciones de medio término, y asumió formalmente sus funciones diplomáticas pocos días después, el lunes 3 de noviembre, al presentar sus cartas credenciales ante el canciller argentino. Un día después, completó la formalidad ante el presidente Javier Milei. Desde entonces este médico y empresario de origen cubano, designado para el puesto por la administración de Donald Trump, marcó el inicio de una etapa de máxima alineación política y comercial entre ambos gobiernos.

Ha recorrido diversas provincias argentinas y se ha reunido con gran parte de los actores económicos y políticos del país, impulsando la integración entre ambos países y rivalizando abiertamente con China. Una vez concluido el acto en el Consulado, Lamelas dialogó en exclusiva con El Cronista.

-¿Cómo se llevó a este punto, cuándo empezaron a tener estas conversaciones?

-Cuando yo llegué a Argentina yo dije que habían para venir inversiones sin precedentes. Esto era una idea en esos tiempos, se discutía sobre cómo poder ayudar a financiar, qué proyecto podemos ayudar a financiar en Argentina. Pero en los últimos cuatro meses, fue avanzando sobre este tema. Y ahora mismo, hace un mes, se acabaron las negociaciones y lo que tenemos es un term sheet, con la cantidad de dinero que se puede prestar, al interés que se puede prestar. YPF quería hacer algo con los Estados Unidos para fortalecer los lazos que tiene Argentina y este es el resultado.

-¿Es una condición para Estados Unidos que entonces Argentina tenga menos presencia de inversiones chinas con respecto a estos recursos estratégicos?

-No, esto no tiene ningún tipo de restricción de esa manera, pero sí las inversiones y los inversores americanos, estadounidenses, van a necesitar tecnología confiable. No vamos a poder utilizar redes que no son confiables, especialmente si nosotros estamos prestándoles dinero para aumentar este negocio. No queremos que la información y los datos confidenciales de las empresas de nosotros pasen por redes no confiables .

-Ahora viene una elección muy importante en Estados Unidos y el año que viene le toca Argentina. ¿La posibilidad de que cambie de gobierno en ambos países puede alterar? ¿Cómo continúa este tipo de relacionamiento?

-Yo espero y pienso que van a ganar los republicanos. El presidente Trump necesita el Congreso y el Senado para muchas cosas, pero hay mucho que él no necesita el Congreso y el Senado y lo puede hacer por decreto. Yo creo que vamos a mantener el Senado y si Dios quiere mantenemos el Congreso también.

-¿Y qué pasa, si Milei no gana el año que viene, con esta vinculación que se alcanzó con Argentina?

-Los Estados Unidos piensan que Milei va a ganar. Nosotros estamos apoyando Milei. No hay otro candidato hoy en día que está corriendo contra Milei .

-¿Y cree que hay una influencia en lo que pueda pasar en el Capitolio en octubre con lo que vaya a pasar en Argentina el año que viene? ¿Puede llegar a haber algún efecto colateral?

-Los demócratas en los Estados Unidos también apoyan a Argentina . Cuando yo fui a la confirmación mía en el Senado, había dos demócratas que votaron para mí, porque les gustaba lo que yo les decía sobre Argentina. Entonces esto, a veces los republicanos y los demócratas en los Estados Unidos se fajan por muchas cosas, pero con la relación de Argentina no creo.

Tesone Juano/AFS

Hubo muchos congresistas que vinieron a visitarnos en Argentina, en el Palacio Bosch, y fueron viajar para Mendoza, para Córdoba, para Tierra del Fuego, y había muchos demócratas con ellos. Entonces yo, aunque no va a perder el Presidente, si cambia el Congreso no creo que ellos van a afectar a Argentina , porque yo creo que también hay demócratas que están apoyando lo que los Estados Unidos están haciendo aquí en Argentina.

-Al margen de este proyecto y apuntando a los discursos de las Naciones Unidas ¿Cómo cree que puede repercutir o qué efecto tiene que tanto Milei como Trump hayan sido críticos del rol de la ONU?

-Esos asuntos de las Naciones Unidas y de la política de cada país, eso no es para mi opinión ahora.

-¿Cuál ves que pueda ser el alcance de la alianza y qué pedido tuvo de Trump con respecto de Argentina?

-Yo apoyo lo que el presidente Trump dice y la dirección es apoyar este gobierno, el gobierno del presidente Milei , porque va en el camino que nosotros pensamos que es bueno para la Argentina. Va en ese rumbo y está desarrollando económicamente a Argentina otra vez, va a ser Argentina grande otra vez.

Y eso es lo que el presidente Trump me mandó, para ayudar a Argentina y los Estados Unidos a unirse y tener lazos más fuertes y traer inversores para Argentina. Y esto es parte de eso. Estamos trayendo u$s 6 mil millones de dólares, y es solo el comienzo. Como dije anteriormente, van a venir inversiones sin precedentes. No estaba pensado, pronosticado, ya sabemos que estamos en el camino, sabemos que están interesados y esto sólo el comienzo.