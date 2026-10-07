El Banco Mundial recortó más de un punto el crecimiento de Argentina

La actividad industrial mostró una mejora en agosto después del fuerte retroceso registrado en julio, aunque los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) todavía reflejan un escenario contractivo cuando se amplía la comparación.

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) cayó 3,2% en agosto respecto de igual mes de 2025, mientras que el acumulado de los primeros ocho meses del año mostró una baja de 2,7% frente al mismo período del año pasado.

Al mismo tiempo, la serie desestacionalizada registró una suba de 1,9% respecto de julio. El resultado marcó un cambio respecto del mes anterior, cuando el indicador había retrocedido 5% mensual y 4,9% interanual.

Industria: el rebote de agosto después de la caída de julio

El dato mensual fue el principal cambio respecto de julio. En agosto, seis de las nueve categorías en las que el INDEC agrupa las actividades industriales mostraron una mejora frente al mes anterior.

Los mayores avances se observaron en otros equipos, aparatos e instrumentos, con una suba de 9,8%; muebles y otras industrias manufactureras, con 4,3%; y refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico, con 3,6%.

También crecieron automotores y otros equipos de transporte, 2,4%; alimentos, bebidas y tabaco, 2%; y textiles, prendas de vestir, cuero y calzado, 1,7%.

En sentido contrario, retrocedieron las categorías de madera, papel, edición e impresión, minerales no metálicos y metálicas básicas, y productos de metal, maquinaria y equipo.

El rebote mensual, sin embargo, convive con una evolución interanual todavía negativa. El propio INDEC señaló que en agosto 11 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas respecto de un año atrás.

LCG, la consultora fundada por Martín Lousteau, lo plantea de esta manera: “Si bien ambos sectores mostraron recuperaciones en agosto, estas resultan modestas al compararlas con las caídas registradas en julio”. Y agrega: “Hacia adelante, no vemos drivers claros que impulsen una recuperación sostenida”.

Los sectores que explican la caída interanual

La mayor incidencia negativa volvió a concentrarse en algunos de los sectores vinculados con bienes de capital y bienes durables.

La producción de maquinaria y equipo cayó 24% interanual en agosto. Dentro de ese grupo, la fabricación de maquinaria agropecuaria retrocedió 37,9%, mientras que los aparatos de uso doméstico bajaron 28%.

También se contrajo 20,6% la producción de otros equipos, aparatos e instrumentos. Dentro de este rubro, la fabricación de equipos y aparatos de informática, televisión y comunicaciones cayó 38,5%.

En tanto, prendas de vestir, cuero y calzado registró una baja interanual de 14,7%, mientras que vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes cayó 8,8%.

Otros retrocesos se verificaron en productos de metal, productos minerales no metálicos, caucho y plástico, textiles, muebles y alimentos y bebidas.

Entre los sectores que lograron crecer en la comparación interanual se destacaron otro equipo de transporte, con una suba de 12,1%; refinación del petróleo, 4,7%; sustancias y productos químicos, 4%; industrias metálicas básicas, 3,3%; y madera, papel, edición e impresión, 2,3%.

El dato que mira el Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el resultado mensual a través de un mensaje publicado en X. Señaló que el IPI manufacturero registró en agosto una expansión de 1,9% mensual en la serie sin estacionalidad y remarcó que seis de las nueve categorías mostraron crecimiento frente a julio.

Caputo también puso el foco en los sectores que tuvieron los mayores avances mensuales: otros equipos, aparatos e instrumentos, muebles y otras industrias manufactureras, refinación del petróleo, químicos, caucho y plástico, y automotores y otros equipos de transporte.

LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN CRECIERON EN AGOSTO ✅ En agosto, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI Manufacturero) registró una expansión de 1,9% mensual en la serie sin estacionalidad ✅ 6 de las 9 categorías en las que se desagrega el IPI registraron crecimiento en la comparación intermensual. En términos de magnitud de las variaciones, se destacaron otros equipos, aparatos e instrumentos (+9,8%), muebles y otras industrias manufactureras (+4,3%), refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico (+3,6%) y automotores y otros equipos de transporte (+2,4%) ✅En el acumulado de los primeros 8 meses de 2026, la industria tuvo una baja de 2,7%. Este período incluye el mes de julio, donde se dio una combinación de shocks transitorios con un impacto generalizado sobre el nivel de actividad ✅ Por su parte, el Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) registró una suba de 0,4% mensual en agosto en la serie sin estacionalidad, y acumula una expansión de 0,8% en los primeros 8 meses del año en relación a igual período del año anterior — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 7, 2026

Al mismo tiempo, el ministro señaló que la industria acumuló una caída de 2,7% en los primeros ocho meses del año y atribuyó parte del resultado de julio a una combinación de “shocks transitorios” que, según planteó, tuvieron un impacto generalizado sobre el nivel de actividad.

El dato oficial permite poner ambas cifras en perspectiva: agosto representó una mejora de 1,9% frente a julio, pero la producción industrial todavía se ubicó 3,2% por debajo del nivel de un año atrás.

La tendencia todavía no acompaña

El otro dato que introduce cautela es el de la serie tendencia-ciclo. En agosto registró una caída de 0,6% respecto de julio, luego del retroceso de 0,7% que había mostrado en el mes anterior.

Esto marca una diferencia entre el rebote mensual de agosto y una recuperación sostenida de la actividad industrial. La serie desestacionalizada permite observar una mejora después del fuerte retroceso de julio, pero la tendencia-ciclo todavía muestra una evolución negativa.

De esta manera, el resultado de agosto deja una señal mixta: la industria recuperó parte del terreno perdido en julio, pero todavía no consiguió revertir la caída acumulada del año ni la baja frente a agosto de 2025.

El balance de los primeros ocho meses cerró así con una contracción de 2,7% interanual, mientras que la comparación mensual mostró una recuperación de 1,9%.

La construcción también rebotó en agosto, aunque todavía sigue abajo en la comparación anual

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró en agosto una suba de 0,4% mensual en la serie desestacionalizada, después de haber retrocedido 4,4% en julio. En la comparación interanual, sin embargo, la actividad cayó 4,4%, mientras que el acumulado de los primeros ocho meses del año mostró una mejora de 0,8% frente al mismo período de 2025.

El resultado de agosto prolongó así una dinámica similar a la observada en la industria: una recuperación respecto del fuerte retroceso de julio, pero todavía con una variación negativa frente a un año atrás.

Imagen creada con ChatGPT

En julio, según el informe del INDEC, la construcción había caído 4,6% mensual y 4,5% interanual, aunque mantenía un crecimiento acumulado de 1,7% en los primeros siete meses, destacándose entonces la caída de varios de los principales insumos, entre ellos el cemento portland, que retrocedió 8,1% interanual.

En agosto, en tanto, el comportamiento de los insumos siguió siendo dispar. El consumo aparente de cemento portland cayó 8,1% interanual, mientras que el asfalto bajó 18,4%, el yeso 17% y los ladrillos huecos 9,7%. Entre las subas se destacó el conjunto de otros insumos —que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano—, con un avance de 19,4%.

El dato que introduce una nota de cautela es la tendencia-ciclo, que retrocedió 1,1% mensual en agosto, luego de una baja de 1% en julio. Es decir, al igual que en la industria, la mejora de la serie desestacionalizada todavía no alcanza para hablar de un cambio consolidado en la evolución de la actividad.

La tendencia-ciclo es un indicador que busca mostrar la evolución subyacente de la actividad y reducir el efecto de movimientos irregulares de corto plazo. Es decir, el dato mensual muestra un rebote puntual, pero la tendencia-ciclo permite ver que, por ahora, ese movimiento no alcanza para hablar de un cambio sostenido en la trayectoria de la actividad.

La construcción, dato aparte

La construcción se mide por separado porque el ISAC (Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción) no busca medir producción industrial manufacturera, sino la evolución de la actividad vinculada específicamente con las obras de construcción. Para eso, el indicador sigue el comportamiento de un conjunto de insumos utilizados en la actividad, junto con otros indicadores vinculados al sector, como el empleo registrado y los permisos de construcción.

Por eso, aunque la construcción comparte proveedores, procesos y materiales con distintas ramas industriales —cemento, acero, cerámicos, pinturas, asfalto, entre otros—, el INDEC la trata como un sector específico y construye para ella un indicador propio. El IPI Manufacturero mide la producción de bienes manufacturados en establecimientos industriales, mientras que el ISAC procura seguir el nivel de actividad de la construcción. Son actividades relacionadas, pero no equivalentes desde el punto de vista estadístico.