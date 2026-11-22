El Harrisburg está diseñado para transportar militares y equipos y apoyar operaciones de desembarco.

La Armada estadounidense avanza hacia la incorporación del Harrisburg (LPD 30), un buque de transporte anfibio diseñado para trasladar militares, vehículos y equipos y apoyar operaciones de desembarco. Tendrá unos 208,5 metros de longitud y capacidad para transportar una fuerza de desembarco de 631 efectivos, según las características de la variante Flight II de la clase San Antonio.

El constructor HII anunció el 3 de noviembre de 2026 que la embarcación completó sus pruebas de mar. En su comunicado, la empresa informó que el buque regresó al astillero tras cumplir los principales objetivos de evaluación y que se prepararía para las pruebas de aceptación previas a su entrega.

Para qué sirve el Harrisburg y qué podrá transportar

El Harrisburg es el primer buque Flight II del programa San Antonio, una clase destinada a apoyar misiones anfibias y expedicionarias. Su función incluye embarcar y desembarcar integrantes del Cuerpo de Marines, junto con sus equipos y suministros.

Estas operaciones pueden realizarse mediante embarcaciones de desembarco convencionales, vehículos anfibios y lanchas que se desplazan sobre un colchón de aire. La clase también está preparada para operar con helicópteros y aeronaves MV-22 Osprey, que complementan el traslado desde el mar hacia tierra.

La ficha de la Armada establece una longitud de 684 pies, equivalentes a aproximadamente 208,5 metros, y una capacidad de 631 efectivos de desembarco para la variante Flight II. Esa cifra corresponde a la fuerza militar transportada y no a la tripulación encargada de operar la embarcación.

Además de sus funciones militares, HII señala que los buques de esta clase pueden participar en misiones de asistencia humanitaria y respuesta ante desastres.

El Harrisburg completó las pruebas de mar del constructor antes de avanzar hacia las evaluaciones de aceptación y su entrega a la Armada estadounidense. Fuente: HII / Ingalls Shipbuilding

Qué evaluaron en el mar y qué falta para su entrega

Durante varios días, los trabajadores de Ingalls Shipbuilding, la división de HII responsable de la construcción, comprobaron la propulsión, la dirección y los sistemas de control del buque. También evaluaron las comunicaciones, los sistemas de misión y la integración de los sistemas de combate.

Las pruebas completadas constituyen un paso previo a la entrega. Según el anuncio del 3 de noviembre, el Harrisburg debía prepararse después para las pruebas de aceptación, con su entrega a la Armada prevista para finales de 2026.

El programa también incluye otras unidades. Al momento del anuncio, Ingalls tenía en construcción los buques Pittsburgh (LPD 31) y Philadelphia (LPD 32), además del Harrisburg, mientras avanzaba en las etapas iniciales de adquisición y planificación de otras tres embarcaciones.