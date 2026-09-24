El pasaje del subte porteño aumentará desde el 1° de octubre de 2026. (Fuente: Gobierno de la Ciudad).

Viajar en subte por la Ciudad de Buenos Aires será más caro desde octubre. El nuevo cuadro tarifario fue establecido mediante una resolución publicada este jueves 24 de septiembre de 2026 en el Boletín Oficial porteño, que fijó el valor del pasaje general en $ 1.817 desde el 1° de octubre. En el caso del Premetro, el boleto pasará a costar $ 635,95.

La actualización responde a la fórmula tarifaria implementada por la administración de Jorge Macri, que toma como referencia la inflación registrada durante agosto y le suma dos puntos porcentuales adicionales. Para este cálculo se consideró una variación del 1,7%, por lo que el ajuste aplicado al transporte alcanza el 3,6%.

De esta manera, los nuevos cuadros tarifarios publicados este jueves 24 de septiembre de 2026 determinan los valores que regirán desde octubre para el boleto general y las distintas modalidades de viaje, entre ellas la Tarifa Social, el boleto estudiantil y las tarjetas SUBE sin nominalizar.

Cuánto costará el subte desde el 1° de octubre

El nuevo cuadro tarifario contempla diferentes valores según el tipo de pasajero y la tarjeta utilizada:

Tarifa general: $ 1.817

Tarifa Social: $ 635,95

Tarifa estudiantil: $ 254,38

Premetro: $ 635,95

SUBE sin nominalizar: $ 2.541,10 para el subte y $ 1.011,16 para el Premetro

El sistema de pago también mantiene la posibilidad de utilizar tarjetas de crédito, débito o códigos QR mediante los molinetes multipago disponibles en las estaciones.

El nuevo cuadro tarifario contempla diferentes valores según el tipo de pasajero y la tarjeta utilizada

Cómo quedan los descuentos para pasajeros frecuentes

El beneficio para quienes utilizan habitualmente la red continuará vigente durante octubre. El esquema aplica descuentos progresivos a partir de la cantidad de viajes realizados dentro del mismo mes.

Cantidad de viajes Descuento Tarifa por viaje 1 a 20 Sin descuento $ 1.817 21 a 30 20% $ 1.453,60 31 a 40 30% $ 1.271,90 41 en adelante 40% $ 1.090,20

De esta manera, el valor del pasaje disminuye para los pasajeros que superan los 20 viajes mensuales, hasta alcanzar una tarifa de $ 1.090,20 desde el viaje número 41.

También continúan vigentes los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y quienes se encuentran en lista de espera, además del boleto estudiantil gratuito y los abonos sociales.

Cuánto aumentó el subte en 2026

Con la nueva actualización de octubre, la tarifa acumulará una suba del 50,66% en lo que va del año.

El mecanismo de actualización toma como referencia la inflación de agosto, que fue del 1,7%, y suma dos puntos porcentuales adicionales. El resultado es el incremento del 3,6% que comenzará a aplicarse en octubre.

Qué estaciones de subte permanecen cerradas por obras

El aumento tarifario se aplicará mientras continúa el Plan de Renovación Integral de Estaciones de SBASE. Actualmente hay cinco estaciones cerradas al público por trabajos de remodelación:

Lavalle , de la Línea C.

Medrano , de la Línea B.

Tribunales , de la Línea D.

General Urquiza , de la Línea E.

Entre Ríos, de la Línea E.

Emova

Las obras contemplan trabajos en andenes, accesos y vestíbulos, además de tareas de iluminación y puesta en valor de elementos patrimoniales.

Según lo informado, próximamente los trabajos también alcanzarán a Alberti, Pasco y Sáenz Peña, de la Línea A; Ángel Gallardo y Dorrego, de la Línea B; e Independencia, de la Línea C.