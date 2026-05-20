Llegaría una nueva línea de subte y no será en la Ciudad de Buenos Aires

La propuesta de una nueva línea de subte en La Plata es promovida por un arquitecto destacado que tiene el potencial de transformar el sistema de transporte en una de las urbes más significativas del país, en particular, fuera de la Capital Federal.

El subte constituye un sistema de transporte fundamental en CABA, que contribuye a desahogar el uso de trenes y buses de manera diaria.

¿Metro en La Plata? La novedosa iniciativa que podría transformarlo todo

La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, podría convertirse en la pionera de un sistema subterráneo en el conurbano o el interior bonaerense.

La iniciativa fue planteada por el arquitecto Sergio Poggi, presidente de la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, quien habló con 221Radio y aseguró que sería “muy fácil hacer el subterráneo” en esta área.

En el marco del debate por el nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) y el Plan Bicentenario, el experto argumentó que es momento de soluciones estructurales ambiciosas para la movilidad, más allá de ajustes en colectivos o ferrocarriles.

La propuesta también incluye estudios sobre financiamiento privado que podrían acelerar su implementación. Así, La Plata contaría con un subte en plazos más cortos de lo esperado.

Hasta ahora, el único sistema de subtes en Argentina se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con sus históricas líneas A, B, C, D, E, H y la reciente aprobación para la Línea F.

Las condiciones ideales del suelo en La Plata para sus obras públicas

Según el especialista, las condiciones del suelo en La Plata son ideales: predominantemente plano y con geología favorable, lo que facilitaría las obras sin las complicaciones técnicas que enfrentan otras grandes ciudades.

No obstante, se trata aún de una propuesta conceptual presentada en debates municipales y entrevistas. Hasta el momento, no existen licitaciones, financiamiento confirmado ni plazos oficiales de obra. Se plantea como una alternativa ambiciosa ante las reformas recientes en el sistema de micros y ampliaciones ferroviarias.

A su vez, el experto destacó el inicio de la red porteña en un período en que Buenos Aires contaba con menos habitantes que la actual capital bonaerense.

¿Cómo influiría el nuevo plan urbano en La Plata?

El planteo cobró fuerza en 2025 y podría influir significativamente en las decisiones futuras de planificación urbana en La Plata. Por tal motivo, Poggi resaltó que esto traería grandes ventajas a la ciudad:

Descongestión del tráfico: menos autos y colectivos en superficie.

Mejor conectividad: alternativa masiva para desplazamientos diarios dentro de la ciudad y conexiones con el AMBA.

Sostenibilidad urbana: reducción de emisiones y fomento de una movilidad más verde.

Desarrollo a largo plazo: integración con el ordenamiento territorial, preservación del patrimonio (como zonas de Meridiano V, Tolosa y viviendas históricas de los ’30-’60) y planificación para el crecimiento futuro.

Expectativas por un sistema de subte que mejora la movilidad

La propuesta también incluye estudios sobre financiamiento privado que podrían acelerar su implementación. Así, La Plata contaría con un subte en plazos más cortos de lo esperado.

Además, Poggi sugiere la creación de un comité ciudadano para supervisar el proyecto. La participación de la comunidad ayudará a definir las prioridades y necesidades locales.