Alquileres en Colombia: la ley prohíbe los aumentos trimestrales y exige ajuste anual por IPC.

Atención colombianos | Estas cédulas serán destruidas si no se reclaman antes de vencer el plazo

Es imprescindible destacar un aspecto fundamental de la normativa que regula la vivienda urbana en Colombia: el canon de arrendamiento no puede ser ajustado más de una vez al año. Esto significa que está permitida únicamente una vez cada doce meses durante la vigencia del contrato, lo que impide modificaciones trimestrales o semestrales, ya sean impuestas por cláusulas contractuales desproporcionadas o por solicitaciones informales del propietario.

Asimismo, resulta relevante señalar que el límite del incremento se encuentra claramente definido en la ley: todo aumento no podrá exceder el 100% del IPC del año calendario anterior, lo que requiere que cualquier ajuste se base en un indicador oficial y verificable.

Además, el límite establecido por la ley funciona como un tope máximo y no como un incremento obligatorio. Por lo tanto, el propietario puede aplicar un aumento inferior a la variación del IPC e incluso las partes pueden acordar condiciones que resulten más favorables para el arrendatario, siempre que se respete la normativa vigente.

Ley 820 de 2003: ¿cómo se regulan los aumentos del canon de arrendamiento?

Asimismo, la normativa exige al propietario notificar por escrito sobre el reajuste, especificando el monto y la fecha en la que dicho ajuste comenzará a tener efecto. En ausencia de una notificación adecuada -ya sea a través de un servicio postal autorizado o de un mecanismo acordado-, el incremento puede ser impugnado por el arrendatario.

El artículo 20 de la Ley 820 establece que, transcurridos doce meses a un mismo precio, el arrendador tiene la facultad de aplicar un ajuste que no puede sobrepasar la variación del IPC correspondiente al año anterior. No se concede autorización legal para realizar incrementos con mayor frecuencia ni para implementar aumentos que excedan este límite.

Alquileres en Colombia: la ley prohíbe los aumentos trimestrales y exige ajuste anual por IPC. Imagen creada con ChatGPT

Nuevo límite legal: impacto real en inquilinos y propietarios

El porcentaje correspondiente al IPC establece el máximo que puede aumentar el canon, pero no obliga al propietario a aplicar la totalidad de ese incremento. De esta manera, el reajuste puede ser inferior al límite legal, lo que también abre la posibilidad de que propietario e inquilino acuerden el nuevo valor respetando las disposiciones de la Ley 820 de 2003.

Es fundamental destacar que el arrendador asume la obligación de comunicar de manera adecuada cualquier ajuste en el alquiler. En caso de incumplimiento, el inquilino tiene el derecho de demandar la continuidad del canon anterior o iniciar un procedimiento de reclamación si el aumento no se ajusta a la normativa o no fue debidamente notificado.

Por otro lado, para los inquilinos, la normativa de ajuste anual brinda previsibilidad financiera: elimina intentos de aumentos ilegales y les permite gestionar los gastos de vivienda sin la presencia de sorpresas desfavorables.

En primer lugar, el marco legal otorga a los propietarios un entorno de seguridad jurídica: les permite conocer con exactitud cuándo tienen la autoridad para incrementar el canon y el límite máximo permitido. Esta claridad favorece la planificación de ingresos y disminuye los conflictos relacionados con aumentos no autorizados.

Aumento de alquiler indebido: derechos y pasos para inquilinos

En caso de que el propietario pretenda realizar un reajuste antes de que transcurran 12 meses bajo un mismo precio, aplique un porcentaje superior al límite establecido o no comunique correctamente el incremento, el inquilino puede verificar las condiciones del contrato y contrastarlas con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 820 de 2003.

La normativa determina que el incremento no puede superar el 100% de la variación del IPC del año calendario inmediatamente anterior y que el propietario debe comunicar el monto del nuevo canon y la fecha a partir de la cual comenzará a aplicarse.

Cuando esta comunicación no se realiza en las condiciones previstas por la ley, el reajuste será inoponible al arrendatario. Ante una controversia por el incremento del canon, las partes también pueden recurrir a mecanismos de conciliación para intentar resolver el conflicto.