Las Afores aumentaron 9% sus utilidades en agosto de 2026, al pasar de MXN $10,487 millones registrados en el mismo mes de 2025 a 11,429 millones de pesos, de acuerdo con las cifras del sector.

XXI Banorte concentró las mayores utilidades entre las administradoras, con MXN $2,156 millones, seguida de Banamex, con 1,994 millones de pesos; Profuturo, con 1,883 millones, y SURA, con 1,882 millones.

En conjunto, estas cuatro Afores registraron MXN $7,915 millones en utilidades durante agosto, cerca de 69% del total reportado por las administradoras.

En el otro extremo, Azteca registró utilidades por MXN $373 millones, mientras que Inbursa obtuvo 456 millones de pesos y Coppel 874 millones.

Mercados todavía pueden cambiar el balance

Aunque agosto representó un mes favorable para las Afores, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) señaló que el resultado no debe interpretarse como una medida definitiva del desempeño del ahorro para el retiro, debido a que las condiciones de los mercados pueden generar nuevos ajustes en los próximos meses.

“En ese sentido, si bien agosto contribuyó favorablemente al balance del año, no puede descartarse que en los próximos meses se presenten nuevos ajustes derivados del comportamiento de los mercados”, señaló Amafore en un comunicado.

La asociación explicó que la evolución mensual de los rendimientos refleja principalmente el comportamiento reciente de los mercados financieros, por lo que debe analizarse dentro de un horizonte de mayor plazo.

“La evolución mensual de los rendimientos debe entenderse como un indicador del comportamiento reciente de los mercados, pero no como una medida definitiva del desempeño del ahorro pensionario”, apuntó.

Esto implica que las variaciones que registran las cuentas y los resultados de las administradoras mes a mes forman parte del ciclo normal de inversión de los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Rendimientos aportan más de la mitad de los recursos

A 29 años de la creación del SAR, los recursos administrados por las Afores ya equivalen a más de 25% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, destacó Amafore.

De acuerdo con la asociación, 57% de los recursos administrados por el sistema corresponde a rendimientos generados mediante la inversión de los ahorros de los trabajadores.

Por ello, Amafore insistió en que el comportamiento del ahorro pensionario debe observarse con una perspectiva de largo plazo , particularmente porque los recursos permanecen invertidos durante periodos prolongados y atraviesan distintos ciclos financieros.

Así, aunque las utilidades de las administradoras mostraron un incremento anual en agosto, el desempeño mensual puede cambiar conforme evolucionen los mercados, por lo que el resultado de un solo mes no determina la trayectoria de largo plazo del sistema pensionario.