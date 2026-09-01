Aumento en colectivos, subte y trenes en el AMBA: cuánto costará el pasaje a partir del 1 de agosto.

El boleto de colectivos, subtes y trenes sufrió un nuevo aumento en septiembre , lo que impactará de manera directa en el bolsillo de millones de personas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De este modo, viajar en transporte público será más caro a partir del noveno mes del año.

Aumento de colectivos: cuánto costará viajar

Desde el martes 1° de septiembre, el boleto de colectivos subirá 4,1% en CABA y 4,3% en el Gran Buenos Aires, según el esquema de actualización mensual que toma el último dato de inflación y le suma dos puntos porcentuales.

El boleto mínimo pasará a costar $ 887,99 en la Ciudad y $ 1158,97 en el conurbano bonaerense. El esquema quedará del siguiente modo:

CABA

Boleto mínimo (hasta 3 km): $ 887,87.

De 3 a 6 km: $ 986,57.

De 6 a 12 km: $ 1062,56.

De 12 a 27 km: $ 1138,61.

Provincia de Buenos Aires

Boleto mínimo (0 a 3 km): $ 1158,97.

De 3 a 6 km: $ 1303,83.

De 6 a 12 km: $ 1448,71.

De 12 a 27 km: $ 1738,45.

Más de 27 km: $ 2043,84.

Construyen un nuevo metrobús que destrabará el tráfico de la zona más transitada de Buenos Aires (foto: archivo).

Aumento de subtes: cuánto costará viajar

El subte también tendrá un ajuste: la tarifa pasará de $ 1621 a $ 1753, mientras que el boleto sin SUBE registrada se mantiene en $ 2541,10.

Además, sigue vigente el beneficio para pasajeros frecuentes, con descuentos según la cantidad de viajes mensuales:

De 1 a 20 viajes: $ 1753.

De 21 a 30 viajes: $ 1402,40.

De 31 a 40 viajes: $ 1227,10.

Desde 41 viajes: $ 1051,80.

Aumento de trenes: cuánto costará viajar

En cuanto a los trenes Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur, el Gobierno autorizó un alza de 14,29%.

El pasaje mínimo subirá de $ 420 a $ 480. Este será el último tramo de un aumento escalonado que se había anunciado a mediados de mayo. En relación con el mes previo, implica un salto de 7%.

Los nuevos valores para los usuarios con tarjeta SUBE registrada para los trenes de pasajeros serán:

Boleto mínimo: de $ 420 a $ 450.

Segunda sección (entre 12 y 24 km): de $ 590 a $ 640.

Tercera sección (más de 24 km): de $ 730 a $ 790.

¿Qué pasa con la Tarifa Social en septiembre?

Durante septiembre, un grupo de usuarios del transporte público podrá obtener un importante ahorro en el valor de sus viajes.

Se trata de la Tarifa Social Federal, un beneficio que reduce en un 55% el costo del boleto para quienes cumplan con determinados requisitos. De esta manera, los beneficiarios habilitados podrán pagar apenas el 45% de la tarifa habitual en los servicios alcanzados.

El descuento está destinado a titulares de distintas prestaciones y programas sociales. Para acceder, es necesario contar con la tarjeta SUBE registrada y completar la activación correspondiente.

Imagen ilustrativa ChatGPT

El beneficio alcanza a jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), beneficiarios de Pensiones No Contributivas y estudiantes que reciben Becas Progresar.

También están incluidos los trabajadores de casas particulares, excombatientes de Malvinas y titulares del Seguro por Desempleo, del Seguro de Capacitación y Empleo y del programa Promover Igualdad de Oportunidades.

A la lista se suman los beneficiarios de Volver al Trabajo, Acompañamiento Social y los monotributistas sociales que se encuentren inscriptos en REDLES.

Todos ellos pueden obtener una rebaja del 55%, siempre que tengan correctamente habilitado el beneficio.