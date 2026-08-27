Los jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad podrán viajar gratis en la red de subtes porteña de forma mucho más directa.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves una modificación a la ley vigente que elimina de raíz las complejas gestiones digitales que se exigían hasta ahora, garantizando que el acceso al pase gratuito sea un proceso rápido y sin trabas.

El objetivo de la medida es asegurar el uso efectivo del beneficio y modernizar el ingreso a las estaciones. Según detalló el jefe de Gobierno, Jorge Macri, la nueva normativa habilitará a los adultos mayores que cobren hasta 2,5 haberes mínimos a viajar sin costo pasando directamente su documento por el lector.

“Se dan de alta, pasan el DNI por el molinete. Simple”, graficó el mandatario sobre la iniciativa, que fue trabajada en conjunto con la diputada Graciela Ocaña.

Hasta la sanción de esta reforma, el proceso representaba un verdadero dolor de cabeza tecnológico para gran parte de la tercera edad. Los usuarios debían ingresar obligatoriamente al sistema de Trámites a Distancia (TAD), adjuntar constancias de ARCA (la ex AFIP) y conseguir una certificación negativa de la ANSES, exigencias que muchas veces terminaban desalentando el pedido del pase.

Con el nuevo esquema, la gestión vuelve a ser puramente presencial y sin intermediarios virtuales. Las personas que cumplan con el tope de ingresos estipulado podrán darse de alta acercándose a cualquiera de las sedes comunales porteñas o en las estaciones cabecera de las distintas líneas de subterráneo. Allí, los únicos papeles requeridos serán el Documento Nacional de Identidad y el último recibo de haberes .

La clave de esta simplificación radica en que el Estado porteño absorberá por completo la carga administrativa que antes recaía sobre el pasajero. Ya no se pedirán certificaciones externas; será la propia administración de la Ciudad la encargada de realizar los cruces de datos correspondientes con organismos como la ANSES y ARCA para validar la identidad y la situación económica del solicitante.

En cuanto a la entrada en vigencia del nuevo sistema de ingreso a los andenes, todavía resta un paso formal. Una vez que la flamante modificación de la ley sea promulgada, el Poder Ejecutivo de la Ciudad contará con un plazo máximo de 60 días corridos para su reglamentación definitiva y la adaptación tecnológica de los molinetes.