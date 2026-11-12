La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anticipó el ajuste que recibirían jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones en diciembre 2026.

La suba sería del 2,2% y se corresponde con la fórmula de movilidad, que toma como referencia el dato de inflación de octubre difundido por el INDEC.

El aumento también alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares.

Cuánto cobrarían los jubilados en diciembre

Con la actualización del 2,2%, la jubilación mínima quedaría en $ 453.929,94. De continuarse con el pago del bono de $ 70.000, el ingreso total ascendería a $ 523.929,94.

Los jubilados que perciben un haber superior al mínimo pero inferior a $ 523.929 recibirían un bono proporcional, que les permitirá llegar a ese monto.

Los nuevos montos de la PUAM y las pensiones no contributivas

La PUAM y las PNC también tendrían un incremento del 2,2% en diciembre.

Según los valores informados por el INDEC, la PUAM se ubicará en $ 363.143,95.

Por su parte, la PNC por Invalidez y Vejez será de $ 317.750,96.

Aumento de ANSES. ANSES

Por qué suben las prestaciones en noviembre

El aumento responde a la fórmula de movilidad previsional vigente, que dispone a ctualizaciones mensuales según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) , con un rezago de dos meses.

Por eso, la inflación de octubre es la que define el incremento de los haberes y las asignaciones que se pagarán en diciembre.

Respecto de los pagos, ANSES precisó que se realizarán conforme al calendario oficial, de acuerdo con el tipo de prestación y la terminación del DNI de cada beneficiario.