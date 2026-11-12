La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anticipó el ajuste que recibirían jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones en diciembre 2026.
La suba sería del 2,2% y se corresponde con la fórmula de movilidad, que toma como referencia el dato de inflación de octubre difundido por el INDEC.
El aumento también alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares.
Cuánto cobrarían los jubilados en diciembre
Con la actualización del 2,2%, la jubilación mínima quedaría en $ 453.929,94. De continuarse con el pago del bono de $ 70.000, el ingreso total ascendería a $ 523.929,94.
Los jubilados que perciben un haber superior al mínimo pero inferior a $ 523.929 recibirían un bono proporcional, que les permitirá llegar a ese monto.
Los nuevos montos de la PUAM y las pensiones no contributivas
La PUAM y las PNC también tendrían un incremento del 2,2% en diciembre.
Según los valores informados por el INDEC, la PUAM se ubicará en $ 363.143,95.
Por su parte, la PNC por Invalidez y Vejez será de $ 317.750,96.
Por qué suben las prestaciones en noviembre
El aumento responde a la fórmula de movilidad previsional vigente, que dispone actualizaciones mensuales según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un rezago de dos meses.
Por eso, la inflación de octubre es la que define el incremento de los haberes y las asignaciones que se pagarán en diciembre.
Respecto de los pagos, ANSES precisó que se realizarán conforme al calendario oficial, de acuerdo con el tipo de prestación y la terminación del DNI de cada beneficiario.