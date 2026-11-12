El economista, inversor y docente, Alejo Rodríguez Cacio, pasó por Sin Manual, por El Cronista Stream, y brindó su mirada acerca de cuáles son las opciones de inversión a futuro.

“Antes del objetivo, hay que pensar en el horizonte temporal, que es la variable más importante; cuando vos no controlás el momento de salida, no podés tomar mucho riesgo”, ejemplificó Rodríguez Cacio, quien hizo esta diferenciación para contraponer los casos de los que buscan “salvarse” y quienes verdaderamente buscan una inversión a largo plazo.

En otro tramo de la entrevista, el economista intentó derribar un mito enquistado en la sociedad argentina: “Invertir en la bolsa es una timba”. “Si vos comprás S&P 500, la probabilidad de que suba hoy es del 53%, prácticamente igual que tirar una moneda, básicamente como el casino. Si vos lo extendés en el tiempo y lo dejás en un año, la probabilidad aumenta a 75% y si lo dejás cinco años, la probabilidad aumenta al 90%, porque cuando invertís en una economía que crece, vos le das tiempo de que crezca”, reflexionó el especialista.

Sin embargo, explicó, “con el MERVAL no aplica”, porque “lamentablemente Argentina tiene una volatilidad muy alta”.

Cuando fue consultado por inversiones de largo plazo, Rodríguez Cacio puso el foco fuera de la Tierra, argumentando que se abarataron los costos para llegar al espacio y generar una investigación de largo alcance que promueva, entre otras cosas, la creación de datacenters en planetas como Marte.

“No hay mucha gente subida a ese tren de inversiones todavía, y creo que es algo que se viene con todo de acá a cinco años”, explicó y agregó: “Hay compañías como SpaceX y hay ETF de defensa que cotizan en la Argentina”, concluyó el economista y docente.