El organismo previsional dio a conocer que a partir de noviembre las prestaciones se otorgarán con un aumento del 1,93%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos que recibirán en noviembre los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de la Pensión No Contributiva (PNC) .

El organismo previsional dio a conocer que a partir de noviembre las prestaciones se otorgarán con un aumento del 1,93%, derivado de la fórmula de movilidad que toma como referencia el IPC de septiembre informado por el INDEC.

Además de confirmar el incremento, la ANSES difundió las fechas de cobro asignadas para quienes reciben estas pensiones. En este sentido, aquellos ciudadanos que busquen saber qué necesitan para cobrar una PNC o una PUAM, deberán tomar nota de los requisitos establecidos.

¿Cuánto dinero recibirán en noviembre los beneficiarios de PNC y PUAM y en qué fechas cobran sus depósitos?

De acuerdo al último comunicado que difundió la ANSES en relación al aumento del 1,93% que percibirán los beneficiarios, los montos de PUAM y PNC quedarán establecidos en los siguiente valores:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $425.326,77 (incluido el bono de $70.000).

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $380.910,92 (incluido el bono de $70.000).

Al igual que el resto de las prestaciones, el esquema de distribución de recursos se organiza según el último número del DNI de cada beneficiario. En este sentido, las fechas han quedado asignadas de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7 : 12 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

PUAM

En el caso de la PUAM, como se trata de una pensión que no supera la mínima, los depósitos se realizan en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 : 11 de noviembre

DNI terminados en 1 : 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4 : 13 de noviembre

DNI terminados en 5 : 16 de noviembre

DNI terminados en 6 : 17 de noviembre

DNI terminados en 7 : 18 de noviembre

DNI terminados en 8 : 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Al igual que el resto de las prestaciones, el esquema de distribución de recursos se organiza según el último número del DNI de cada beneficiario. (Foto: ANSES) ANSES

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la PUAM?

La PUAM le corresponde a las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación ni pensión. Para acceder a esta prestación de ANSES, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos, tales como:

Tener 65 años o más.

Ser argentino, argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud de la PUAM), o extranjero con una residencia mínima de 20 años (de los cuales 10 años deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la prestación).

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales ni la Prestación por Desempleo. En caso de estar cobrando una jubilación o pensión, se deberá renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión (se entiende que no se cumple con este requisito si la persona se ausenta del territorio argentino por más de 90 días corridos).

Cabe destacar que el monto de la PUAM es equivalente al 80% de una jubilación mínima y se actualiza por movilidad, según la información publicada por ANSES.

Para inscribirse y percibir esta prestación, los interesados tendrán que seguir un sencillo paso a paso:

Acceder a mi ANSES con el CUIL y Clave de la Seguridad Social personal. Si no se tiene clave, se puede obtener en línea . Servirá para realizar consultas y gestiones. Es fundamental chequear que los vínculos familiares personales estén correctos en Información Personal > Datos personales y familiares y que los datos de contacto (número de teléfono celular y correo electrónico) estén actualizados y validados en Información Personal > Domicilio y datos de contacto. En caso de necesitar actualizarlos, se puede hacer desde allí. Ingresar a Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor y seguir los pasos. Una vez que los completes, se puede consultar su estado en Información Personal > Consulta de expediente.

¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir para cobrar una PNC?

Si bien el monto de dinero establecido es el mismo para ambas categorías de PNC, los requisitos para aplicar difieren.

Mientras que la PNC por Vejez está destinada a personas de 70 años o más que no cuentan con cobertura previsional o no contributiva, la de Invalidez Laboral está dirigida a personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Requisitos para cobrar la PNC por Vejez

Tener 70 o más años de edad.

Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. En este último caso debe haber residido en el país al menos durante 5 años antes de realizar la solicitud.

Las personas extranjeras deben haber residido en el país al menos durante 40 años antes de realizar la solicitud.

No cobrar, ni el titular ni su cónyuge, una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos.

No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.

En el caso de un matrimonio, la pensión por vejez se tramitará solamente en favor de uno de los cónyuges.

La ausencia definitiva del país hará perder el derecho al beneficio, desde el momento en que se tome conocimiento de ello.

Requisitos para cobrar la PNC por Invalidez Laboral