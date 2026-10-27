La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para los jubilados y pensionados para noviembre 2026.
En el undécimo mes del año, el organismo previsional precisó que los adultos mayores cobrarán sus haberes con un aumento del 1,9% a raíz del último dato de inflación que difundió el INDEC.
Como es habitual, el calendario de pagos se realizará de forma escalonada, priorizando el orden según la terminación del DNI.
¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre 2026?
Con el incremento confirmado para este mes, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán en noviembre una suma total que será de $ 514.027 ($ 444.028 de haber mínimo con aumento + $ 70.000 de bono).
El monto de $ 70.000 estará destinado a jubilados y pensionados que perciban los ingresos más bajos. Podrán acceder al beneficio:
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Para cobrar los $70.000 completos, será necesario percibir el haber mínimo. Quienes cobren un monto superior, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el tope fijado por el Gobierno.
Con el aumento de 1,9%, los haberes emitidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $ 444.028.
- Jubilación máxima: $ 2.988.000.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 355.222.
- Pensiones No Contributivas (PNC): $ 310.819.
- Pensión para Madres de siete hijos o más: $444.028.
Fecha de cobro noviembre 2026: cuándo cobran los jubilados y pensionados
En función del calendario de pagos difundido por el Gobierno, el esquema de pagos se organizará de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
El cronograma se extenderá durante diez jornadas hábiles, desde el lunes 9 hasta el viernes 20 de noviembre.
- DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre.
- DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre.
- DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre.
- DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre.
- DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre.
- DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.
- DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.
- DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.
- DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.
- DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.
Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro
Cualquier beneficiario puede chequear cuándo y dónde le corresponde cobrar a través del sitio oficial de la ANSES. Los pasos son simples:
- Ingresar a la página de la ANSES.
- Completar el formulario con el número de beneficio o el CUIL.
- Hacer clic en el botón “Consulta”.
Si el trámite corresponde, el sistema muestra el lugar de pago y el rango de fechas habilitado, desde el primer hasta el último día en que se puede cobrar esa prestación