Fecha de cobro ANSES jubilados: todo el calendario de noviembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para los jubilados y pensionados para noviembre 2026.

En el undécimo mes del año, el organismo previsional precisó que los adultos mayores cobrarán sus haberes con un aumento del 1,9% a raíz del último dato de inflación que difundió el INDEC .

Como es habitual, el calendario de pagos se realizará de forma escalonada, priorizando el orden según la terminación del DNI.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre 2026?

Con el incremento confirmado para este mes, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán en noviembre una suma total que será de $ 514.027 ($ 444.028 de haber mínimo con aumento + $ 70.000 de bono).

El monto de $ 70.000 estará destinado a jubilados y pensionados que perciban los ingresos más bajos. Podrán acceder al beneficio:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Fecha de cobro ANSES jubilados: todo el calendario de noviembre 2026

Para cobrar los $70.000 completos, será necesario percibir el haber mínimo. Quienes cobren un monto superior, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el tope fijado por el Gobierno.

Con el aumento de 1,9%, los haberes emitidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 444.028.

Jubilación máxima: $ 2.988.000.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 355.222.

Pensiones No Contributivas (PNC): $ 310.819.

Pensión para Madres de siete hijos o más: $444.028.

Fecha de cobro noviembre 2026: cuándo cobran los jubilados y pensionados

En función del calendario de pagos difundido por el Gobierno, el esquema de pagos se organizará de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

El cronograma se extenderá durante diez jornadas hábiles, desde el lunes 9 hasta el viernes 20 de noviembre.

DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre.

DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre.

DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre.

DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Cualquier beneficiario puede chequear cuándo y dónde le corresponde cobrar a través del sitio oficial de la ANSES. Los pasos son simples:

Ingresar a la página de la ANSES. Completar el formulario con el número de beneficio o el CUIL. Hacer clic en el botón “Consulta”.

Si el trámite corresponde, el sistema muestra el lugar de pago y el rango de fechas habilitado, desde el primer hasta el último día en que se puede cobrar esa prestación