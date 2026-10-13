El INDEC calculó cuánto vale el capital físico de la Argentina y Milei celebró un dato clave

En esta noticia Inflación de septiembre 2026: cuánto subieron los precios el mes pasado, según cinco consultoras

El INDEC difunde este martes el dato de inflación de septiembre y todo indica que, tras registrar 1,7% en agosto, volvería a subir. Al respecto, los analistas anticipan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se situará cerca del 2%.

Si bien las estimaciones privadas arrojan cifras dispares, todas describen una dinámica con marcadas presiones en los segmentos de consumo masivo y de bienes estacionales.

En el detalle por sectores, el rubro de alimentos y bebidas se afianzó como el principal impulsor de la inflación, mientras que la indumentaria y los combustibles ganaron protagonismo en el cierre del mes.

Respecto a este último ítem, los precios de la nafta y el diésel aumentaron semanas atrás entre un 2,5% y un 5% en los surtidores de las principales estaciones de servicio del país. YPF, por su parte, aplicó un ajuste de 1% en sus combustibles por el buffer aún vigente a raíz del conflicto en Medio Oriente.

Inflación de septiembre 2026: cuánto subieron los precios el mes pasado, según cinco consultoras

LCG

El relevamiento de LCG observó un aumento del 0,8% en la quinta semana de septiembre: se trata del cuarto periodo consecutivo con variaciones positivas.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

“En el promedio de las últimas 4 semanas, la inflación de alimentos aceleró a 4,2%“, graficó la firma que dirige Javier Okseniuk.

La suba general de la última semana fue motorizada por lácteos y carnes, que explicaron más de la mitad del incremento. De acuerdo con el informe, los lácteos aumentaron 2%, mientras que las carnes mostraron un alza del 0,7%. En términos de incidencia, fueron los productos que más aportaron al avance del indicador, con aportes del 0,27% y -0,21% respectivamente.

Condimentos y otros productos alimenticios lideraron el ranking semanal de subas con un 3,1% e incidieron 0,09 puntos porcentuales. Los rubros Productos de panificación, cereales y pastas (0,8%), Bebidas e infusiones para consumir en el hogar (0,7%) y Azúcar, Miel, Dulces y Cacao (0,7%) tuvieron incrementos por debajo del promedio.

Con movimientos nulos o negativos se ubicaron Frutas (0,1%), Verduras (0,1%), Comidas listas para llevar (0,0%) y Aceites (-0,3%).

El motor de este incremento fue, fundamentalmente, el rubro de bebidas e infusiones para consumir en el hogar, que acumuló una suba promedio del 10,8% en el último mes, convirtiéndose en el principal factor de presión sobre el índice general.

Analytica

Durante la cuarta semana de septiembre, Analytica, la firma dirigida por Ricardo Delgado, observó un movimiento del 0,8% en los precios de alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires. Esto deja el promedio de cuatro semanas en 2,8%.

“Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2% durante septiembre”, señalaron en su última actualización.

El mayor aumento se dio en verduras, tubérculos y legumbres (12,8%) y frutas (3,8%) . Por el contrario, los rubros con menores incrementos fueron carnes y derivados (1%) y aceites, grasas y mantecas (0,7%).

Categoría Variación promedio Verduras, tubérculos y legumbres 12,8% Frutas 3,8% Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,8% Café, té, yerba y cacao 2,7% Aguas minerales, gaseosas y jugos 2,4% Leche, productos lácteos, huevos 2,1% Pan y cereales 2% Otros alimentos 1,8% Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc. 1,8% Pescados y mariscos 1,7% Carnes y derivados 1% Aceites, grasas y manteca 0,7%

Imagen ilustrativa (El Cronista)

Orlando Ferreres & Asociados

Según la estimación de Orlando J. Ferreres & Asociados, la inflación de septiembre fue de 2,1% mensual. El IPC-OJF también registró un crecimiento interanual de 30,8%. De esta manera, la inflación general acumula 22,6% en los primeros nueve meses del año, de acuerdo con la medición privada. Cabe señalar que el IPC-OJF mide solamente el Gran Buenos Aires (GBA).

Con respecto a la inflación núcleo, Ferreres estimó una variación mensual de 1,3%, con un aumento interanual de 27,5% y un acumulado de 19,2% en lo que va del año.

Los mayores incrementos entre los capítulos relevados por Ferreres correspondieron a Bienes varios y Educación, con subas mensuales de 4,4% y 2,8% respectivamente. La medición también mostró presión en alimentos y bebidas, que subieron 2,3% y explicaron 0,8 puntos porcentuales del 2,1% de inflación general estimada para el mes.

Equilibra

Similar fue la medición de Equilibra, que consignó una variación del IPC general del 2,1%, 0,4 puntos porcentuales más que el 1,7% de agosto. La inflación núcleo -que excluye precios regulados y estacionales- marcó 2,4%, un retroceso de 0,1 puntos porcentuales con respecto al mes previo.

Asimismo, la firma de Martín Rapetti destacó que la inflación subyacente —que excluye los precios de mayor volatilidad— escaló al 2,1% en septiembre, una leve aceleración en comparación con el 1,9% de agosto.

“Los precios estacionales volvieron a liderar (arriba del 4%) impulsados por verduras y ropa (comienzo temporada primavera-verano). Por su parte, los regulados subieron en torno a 2,7%”, indicó el informe. En el segmento de alimentos, las verduras tuvieron un salto significativo del 10,2%.

C&T

En el caso de C&T Asesores Económicos, el dato estimado para el IPC general de septiembre en el Gran Buenos Aires ascendió a 1,9% mensual, de acuerdo a su medición de precios minoristas. Según la firma de María Castiglioni, este valor supera lo registrado en agosto, pero repite los niveles de junio y julio.

“De replicarse este dato en el IPC nacional del INDEC, la variación de doce meses se ubicaría en 33,3%, levemente por debajo del 33,5% de agosto”, añadió el informe.

Según el reporte, la dinámica de los precios durante el mes respondió particularmente a factores estacionales. Como contrapartida, el componente núcleo del relevamiento se redujo al marcar 1,6% y al experimentar una desaceleración en comparación con los registros de los dos meses anteriores.

Entre los aumentos, sobresalió el incremento de indumentaria (3,8%), impulsado por la dinámica del cambio de temporada. En tanto, el rubro Alimentos y bebidas registró un 2% —su mayor ritmo en cuatro meses— debido al fuerte impacto de las verduras (11%) y al encarecimiento de la carne (2,1%) .

En paralelo, Esparcimiento creció 2% por el peso de los pasajes aéreos, mientras que salud, educación y vivienda continuaron con variaciones constantes en torno al 2%, en línea con agosto.