La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) oficializó un nuevo acuerdo paritario junto a las cámaras empresarias del sector con aumentos para los meses de marzo, abril y mayo de 2026. El entendimiento, rubricado con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), establece incrementos escalonados sobre los salarios básicos y el pago de sumas no remunerativas, con vigencia hasta el 31 de mayo de 2026. El esquema de aumentos es acumulativo mes a mes, bajo el siguiente esquema: Con la suba aplicada, y para la Zona A —que abarca la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires—, los jornales básicos resultantes en marzo son de $ 5.579 diarios para el Oficial Especializado, $ 4.773 para el Oficial, $ 4.411 para el Medio Oficial y $ 4.060 para el Ayudante. El Sereno, cuyo salario se liquida de forma mensual, percibe $7.374 diarios como base de cálculo. A esos valores hay que sumarles las sumas no remunerativas, que se abonan en dos cuotas quincenales —salvo marzo, que se paga con la segunda quincena— y que varían según la categoría. Para la Zona A, en marzo corresponden $115.500 al Sereno y al Ayudante, $123.000 al Medio Oficial, $134.100 al Oficial y $147.000 al Oficial Especializado. En abril esos montos se reducen, ya que parte de la suma queda absorbida por el aumento salarial: $78.400 para las categorías inferiores y $99.800 para el tope de la escala. En mayo vuelven a crecer: $98.500 para Sereno y Ayudante, hasta $125.400 para el Oficial Especializado. Los salarios también se escalonan según la zona geográfica. La Zona B —Neuquén, Río Negro y Chubut— y las zonas C y Austral —Santa Cruz y Tierra del Fuego, respectivamente— presentan valores sensiblemente más elevados para compensar el costo de vida y las condiciones de trabajo particulares de esas regiones. En la Zona Austral, por ejemplo, un Oficial Especializado percibe un jornal básico de $10.940, prácticamente el doble que en la Zona A. El acuerdo también incorpora dos conceptos vinculados al financiamiento sindical. Desde abril, los trabajadores no afiliados a la UOCRA deberán realizar un aporte extraordinario solidario del 2% mensual sobre los salarios sujetos a contribuciones, con destino a la gestión de convenios y la acción social; los afiliados quedan eximidos porque ese monto queda cubierto por la cuota sindical. Por su parte, los empleadores deberán abonar $6.000 por cada trabajador durante abril y mayo, con destino a acciones asistenciales administradas conforme a la Ley 23.551. Finalmente, las partes acordaron volver a reunirse el 20 de abril para discutir los ajustes correspondientes al período siguiente.