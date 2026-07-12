El Tedeum que no fue y la pulseada detrás del nuevo pacto de Milei con los gobernadores
La mudanza de la ceremonia religiosa y lo que no mostró la foto de Tucumán expone las tensiones frente al plan del Gobierno con las provincias de cara a la última sesión antes del receso. El contraste de Villarruel y el debate que asoma de cara a 2027
A cuánto está el dólar blue hoy domingo 12 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.