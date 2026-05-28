La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) volvió a cerrar un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias del sector, en busca de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al avance de la inflación.

El entendimiento, firmado junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), establece aumentos salariales para los próximos tres meses.

Se trata del segundo tramo de la paritaria anual 2026-2027, que prevé aumentos escalonados entre junio y agosto, además de sumas no remunerativas y otros aportes vinculados a la actividad.

Nueva negociación paritaria: ¿qué se acordó?

El acuerdo fija un incremento total acumulativo del 6% , que se aplicará en tres tramos consecutivos:

Junio 2026 : 2,1%

Julio 2026 : 2,0%

Agosto 2026: 1,9%

Estos porcentajes se aplican de manera acumulativa sobre los salarios básicos de cada mes, lo que implica una mejora progresiva en los ingresos del sector.

Además de los aumentos porcentuales, el convenio contempla el pago de sumas no remunerativas en junio y julio, que se abonarán en dos cuotas quincenales y estarán alcanzadas por aportes a la obra social.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2026 y las partes establecieron una cláusula de revisión para el 20 de julio, donde se analizarán posibles ajustes a partir de septiembre.

Cuánto cobra el gremio de la construcción a partir de ahora

Junto con los aumentos porcentuales, los trabajadores recibirán sumas fijas no remunerativas que varían según la categoría. En junio, los montos a cobrar son los siguientes:

Oficial Especializado

Zona A: $ 6.666

Zona B: $ 7.400 (incluye adicional por zona de $ 733)

Zona C: $ 10.234 (incluye adicional por zona de $ 3.568)

Zona C-Austral: $ 13.333 (incluye adicional por zona de $ 6.666)

Oficial

Zona A: $ 5.703

Zona B: $ 6.333 (incluye adicional por zona de $ 631)

Zona C: $ 9.595 (incluye adicional por zona de $ 3.892)

Zona C-Austral: $ 11.405 (incluye adicional por zona de $ 5.703)

Medio Oficial

Zona A: $ 5.270

Zona B: $ 5.842 (incluye adicional de $ 572)

Zona C: $ 9.259 (incluye adicional de $ 3.989)

Zona C-Austral: $ 10.540 (incluye adicional de $ 5.270)

Ayudante

Zona A: $ 4.851

Zona B: $ 5.409 (incluye adicional de $ 558)

Zona C: $ 8.990 (incluye adicional de $ 4.140)

Zona C-Austral: $ 9.701 (incluye adicional de $ 4.851)

Sereno

Zona A: $ 881.193

Zona B: $ 981.688 (incluye adicional de $ 100.495)

Zona C: $ 1.473.164 (incluye adicional de $ 591.971)

Zona C-Austral: $ 1.762.386 (incluye adicional de $ 881.193)

Sumas no remunerativas a cobrar en junio

Zona “A” Zona “B” Zona “C” Zona “C- Austral” Ayudante $50,300.00 $55,900.00 $77,200.00 $100,600.00 Medio Oficial $53,400.00 $59,300.00 $82,000.00 $106,800.00 Oficial $58,300.00 $64,700.00 $89,500.00 $116,600.00 Oficial Especializado $63,300.00 $70,300.00 $97,200.00 $126,600.00 Sereno $50,300.00 $55,900.00 $77,200.00 $100,600.00

Qué otros puntos se acordaron

La negociación también incluyó otros aspectos clave que impactan tanto en trabajadores como en empleadores: