UOCRA cerró nuevo acuerdo paritario: cuánto cobran con aumentos en junio, julio y agosto 2026
La UOCRA selló un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresarias, y que contempla subas escalonadas y pagos adicionales. Cómo impacta en los sueldos del sector de la construcción y qué otros puntos incluye.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 28 de mayo. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.