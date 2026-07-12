Cinco balas, una puesta en escena y la revolución: Ramiro Agulla, el genio que “genió”... y nunca fue aburrido
“Siempre exorcizo a través de las ideas y la creatividad”, decía el publicista, cuya vida quedó marcada por el asesinato de su padre, en la Dictadura. Hacedor de presidentes, pasó de rockstar a leyenda en la industria publicitaria
A cuánto está el dólar blue hoy domingo 12 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.