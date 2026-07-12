Hombre de 51 años murió de un infarto tras el partido de la Selección contra Suiza

La clasificación de la Selección a semifinales del Mundial 2026 se vivió con una intensidad que, otra vez, se tradujo en emergencias médicas. Un hombre de 51 años murió de un infarto en el barrio porteño de Caballito mientras la Argentina y Suiza definían el pase a semifinales, y otras seis personas debieron ser asistidas por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) por cuadros cardiovasculares y respiratorios en distintos puntos de la Ciudad.

Mundial 2026: un infarto fatal en pleno segundo tiempo de Argentina

Según confirmó el SAME, el aviso llegó minutos antes de la medianoche del sábado a una vivienda de la calle Paysandú, entre avenida Gaona y Coronel Apolinario Figueroa. Allí, un hombre de 51 años sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras miraba el partido.

El personal médico llegó al lugar y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no logró revertir el cuadro: el deceso se constató a las 23.44, cuando el reloj marcaba los minutos finales del segundo tiempo y el marcador estaba empatado 1-1, tras el gol de Alexis Mac Allister y la igualdad de Dan Ndoye para Suiza .

El partido, disputado en el estadio Arrowhead de Kansas City, se terminó definiendo recién en el alargue: los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez le dieron a la Argentina el triunfo por 3-1 y el pase a la semifinal del próximo miércoles ante Inglaterra, un cruce que ya genera expectativa por la rivalidad histórica entre ambas selecciones.

Otros seis argentinos asistidos por el SAME entre el entretiempo y la madrugada

Además del caso fatal, el SAME registró otras seis intervenciones por síntomas cardiovasculares y respiratorios en la Ciudad de Buenos Aires, entre las 22.41 del sábado y la 1.27 del domingo, es decir, tanto durante el desarrollo del partido como en los festejos posteriores al triunfo:

22.41, avenida Rivadavia (Caballito): un hombre de 45 años presentó dolor de pecho, dificultad para hablar y adormecimiento en un brazo —síntomas compatibles con un cuadro de infarto— y fue trasladado al Hospital Piñero.

Alrededor de las 23.10, Palermo: un hombre de 41 años sufrió una lipotimia (desmayo) cerca de la plaza Serrano. Fue asistido en el lugar por el SAME y no necesitó traslado.

23.43, Jorge Newbery y Ciudad de la Paz (Palermo): una mujer de 86 años con antecedentes cardíacos fue hallada inconsciente. Recibió atención domiciliaria y se recuperó sin necesidad de ser derivada a un hospital.

Madrugada, Villa Lugano: una mujer de 74 años sufrió dolor precordial opresivo y dificultad para respirar. Fue trasladada al Hospital Cecilia Grierson.

1.14, barrio no especificado: un hombre de 48 años con dolor en el pecho fue derivado al Hospital Rivadavia.

1.27, barrio Padre Mugica: una mujer de 38 años con dificultades respiratorias también fue trasladada al Hospital Rivadavia.

En paralelo a las emergencias sanitarias, los festejos derivaron en incidentes en la zona del Obelisco: la Policía de la Ciudad detuvo a 14 personas —una por robo, otra por tentativa de robo y doce por atentado y resistencia a la autoridad—, y dos efectivos resultaron heridos tras un episodio en el que un grupo de hinchas les arrojó piedras y botellas.

Por qué los partidos decisivos disparan las emergencias cardíacas

No es la primera vez que un partido clave de la Selección coincide con un pico de consultas cardiovasculares. Especialistas del Hospital Universitario Austral vienen advirtiendo que, durante los encuentros más definitorios del Mundial, las consultas por problemas del corazón aumentan alrededor de un 20% una vez terminado el partido. El estrés agudo generado por la tensión del resultado, sumado en muchos casos al consumo de alcohol, comidas copiosas y la falta de sueño, puede actuar como gatillo en personas con antecedentes cardíacos o factores de riesgo no diagnosticados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que valores de tensión arterial muy elevados —de 180/120 o más— pueden derivar en síntomas de alarma como dolor de pecho, dificultad para respirar, dolor de espalda, adormecimiento o debilidad, cambios en la visión o dificultad para hablar, y recomienda buscar atención médica de inmediato ante cualquiera de estos signos.

Con la Argentina ya en semifinales y un nuevo cruce de alto voltaje ante Inglaterra en el horizonte, el antecedente del sábado funciona como una advertencia: los especialistas insisten en que las personas con hipertensión, antecedentes cardíacos o factores de riesgo extremen los cuidados antes, durante y después de los partidos decisivos.