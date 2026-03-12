Tras el acuerdo paritario que cerró la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), liderada por Gerardo Martínez, con las cámaras empresarias de la actividad, los trabajadores percibieron aumentos en febrero y también en marzo. En el pacto, que fue celebrado entre la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), se fijaron los aumentos salariales, más el pago de sumas fijas mensuales por categoría. Es así que la liquidación de enero, que se depositará en los primeros días de febrero 2026, vendrá con una suba del 2%. Mientras que para los sueldos de febrero, que se cobran en marzo, se fijó un incremento del 1,8% sobre los salarios vigentes al 31 de enero de 2026. El acuerdo tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2026. Las partes acordaron volver a reunirse para definir los ajustes que regirán desde marzo con impacto en abril. Con la nueva paritaria se definieron incrementos acumulativos que se calculan sobre los salarios básicos vigentes en cada período: Estos porcentajes impactan directamente en los salarios básicos de todas las categorías del sector de la construcción. Con el incremento del 1,8%, los sueldos quedan de la siguiente forma: Estos montos corresponden a los salarios básicos de febrero y sirven como referencia para la liquidación de haberes del mes. Las zonas la UOCRA se dividen de acuerdo a cada una de las provincias de la siguiente manera: