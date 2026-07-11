Es oficial | Decretan feriado el lunes 13 de julio y extienden el fin de semana extra largo Fuente: Archivo

Tras el feriado por el Día de la Independencia, miles de trabajadores verán su fin de semana largo extendido . Esto se debe a que decretaron feriado el lunes 13 de julio en una localidad argentina por su aniversario fundacional.

Quiénes tendrán un día extra de descanso

El lunes 13 fue declarado como asueto para el partido cordobés de Río Segundo, fecha en que se celebrará el aniversario fundacional número 156. Se conmemora la llegada del Ferrocarril Central Argentino a la localidad, uno de los hitos de mayor relevancia para la ciudad.

Es oficial | Decretan feriado el lunes 13 de julio y extienden el fin de semana extra largo Fuente: Archivo Fuente: Shutterstock Laura Primo

De esta manera, los empleados públicos disfrutarán de una jornada extra de descanso que se unirá al fin de semana de cuatro días. En caso de los trabajadores del sector privado, será opcional según decisión de los empleadores.

Dónde queda Río Segundo

La localidad de Río Segundo es una de las más longevas de la provincia de Córdoba y está ubicada en la zona central del territorio.

Además, se encuentra a tan solo 43 kilómetros de la capital provincial y es atravesada por la Ruta Nacional Número 9.

Su nombre hace referencia a uno de los ríos más importantes y caudalosos de Córdoba y es una “localidad hermana” de Río Primero, Río Tercero, Río Cuarto y Río Quinto por compartir esta característica.

Cuáles son los feriados que quedan en 2026

El calendario oficial de feriados firmado por el Gobierno nacional indica que quedan las siguientes festividades para el 2026: