La senadora Patricia Bullrich salió a respaldar la decisión de Javier Milei de ofrecerle la Casa Rosada a la Selección Argentina para un eventual festejo y, de paso, apuntó contra quienes cuestionan la iniciativa. Para la exministra de Seguridad, mezclar el rendimiento deportivo del equipo de Lionel Scaloni con la evaluación de la gestión libertaria es un error de análisis que la sociedad, según remarcó, ya sabe distinguir.

“Siempre hay una discusión eterna sin sentido: la de si ganar un Mundial o Copa América le hace bien al Gobierno que está. Y la verdad es que los argentinos sabemos separar las cosas”, planteó Bullrich en diálogo con LN+. Según su lectura, una cosa es la gestión de gobierno —sujeta a evaluación por sus resultados— y otra bien distinta es el acompañamiento popular al equipo nacional.

¿Qué dijo Bullrich sobre la relación entre fútbol y política?

La senadora fue tajante al descartar cualquier rédito automático para la administración libertaria a partir del andar de la Selección en el Mundial 2026: “Nunca hay que pensar que ganar un campeonato de fútbol va a tener alguna relación con que te vaya mejor o peor en la economía o la política”.

En esa línea, sostuvo que el clima mundialista le permite al país correr el eje de la coyuntura socioeconómica, algo que consideró positivo. “Los países que se reordenan no hablan de eso todo el día y eso es lo que queremos, que hagan su vida y no estén pendientes de la política. Cada uno tiene su plan de vida”, desarrolló.

Las críticas a la oposición y la comparación con el Mundial de Qatar

Bullrich también cuestionó a los sectores opositores que interpretan el clima futbolero como un factor que favorece al oficialismo al desviar la atención de las medidas económicas. La senadora negó que la sociedad esté atravesando una situación crítica —aunque reconoció que la gestión de Milei no cumplió “todos los objetivos”— y trazó una comparación con el Mundial de Qatar 2022, disputado bajo la presidencia de Alberto Fernández.

“Los argentinos están en una situación mucho mejor. Obvio que no es como queremos que estén, pero ahora saben en qué van a poder gastar lo que ganan”, afirmó, y acusó a la oposición de utilizar políticamente el Mundial: “Dicen que la gente se muere de hambre mientras ve los partidos, pero en 2022 había más pobres”.

La legisladora ratificó además su confianza en que La Libertad Avanza revalidará el triunfo en las elecciones presidenciales de 2027, y sostuvo que parte de la resistencia opositora responde a que no logran asimilar que lo popular no sea patrimonio exclusivo del peronismo.

El respaldo de Bullrich llega después de que Milei confirmara, tras la clasificación de la Selección a los octavos de final ante Egipto, que puso la Casa Rosada a disposición del plantel para un eventual festejo, aclarando que él no formará parte de la celebración: “Cuando vayan, ese día la vacío”. El mandatario remarcó que buscó despegar cualquier lectura política del gesto y que, de concretarse, permanecería en la quinta de Olivos.